Documentário sobre os 10 anos do coral da Biblioteca Pública estreia neste sábado. Foto: Murilo Ribas/BBP

A Biblioteca Pública do Paraná exibe neste sábado (29), às 11h, a série documental “Da Capo”, sobre o trabalho e a trajetória do Cantateca, o coral de crianças e jovens da instituição. O evento, que marca o início das comemorações de aniversário dos 10 anos do grupo, ainda inclui um bate-papo com a diretora do projeto, Rhanna Sarot, e o jornalista e professor universitário Felipe Harmata Marinho. A sessão acontece no auditório da BPP e tem entrada gratuita.

