O último sábado, 4, foi marcado pela campanha do Dia Mundial do Câncer. Daiana Garbin, jornalista e esposa de Tiago Leifert, aproveitou a data para fazer um alerta aos pais sobre o tema, destacando o diagnóstico de retinoblastoma bilateral de Lua, filha do casal.

No Instagram, Daiana pontuou que a “doença é relativamente rara na infância e, no estágio inicial, os sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças pediátricas. Entretanto, há vários sinais que podem indicar alerta aos pais e pediatras”.

Entre os sintomas, ela listou: “Febre sem causa aparente ou doença que não melhora; Dor de cabeça frequente acompanhada de vômito; Alteração repentina de visão; Reflexo branco (olho de gato); Nódulo ou inchaço incomum e manchinhas vermelhas na pele”.

Em caso de desconfiança de alguma condição adversa de saúde, a jornalista orientou conversar com um médico. Para mais informações, ela disponibilizou um link para baixar a cartilha sobre o retinoblastoma.

A esposa de Tiago Leifert, ainda relembrou o diagnóstico da filha, anunciado pelo casal em janeiro de 2022: “Lua tinha apenas 11 meses (esta foto foi poucos dias antes do diagnóstico) quando descobrimos, os tumores já eram grandes e nós nem imaginávamos”, escreveu na legenda da postagem no Instagram .

Por fim, reforçou aos pais: “Fique de olho nos olhinhos das crianças e leve seu bebê ao oftalmologista nos primeiros 6 meses de vida”.