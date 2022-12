Divulgação

Celebrando trinta anos de uma vitoriosa carreira com uma nova turnê, o Dazaranha se apresenta no Tork N’ Roll, em Curitiba, no dia 17 de dezembro. O show marca o encerramento do ano na maior casa de shows voltada ao público rock da cidade, e terá a abertura do Djambi.

Devido a grande procura, os ingressos já estão no 4º lote, e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, por valores a partir de 70 reais. Esta será a última oportunidade do ano para o público curitibano curtir uma noite inesquecível no Tork N’ Roll, casa que retomará suas atividades normalmente, com força total, em 2023.

Oriundo de Florianópolis, o Dazaranha retorna a capital paranaense apresentando o álbum Dazaranha 30 Anos, lançado nas plataformas digitais em setembro. Uma das faixas, o sucesso “Deixa Acontecer”, tem a participação especial de Vitor Kley.

