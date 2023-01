Bnegão estará ao lado de Danilo Caymmi e da Orquestra À Base de Sopro (Divulgação)

Bnegão, Vanessa da Mata, Gilsons, Edu Lobo, o pianista Arnaldo Cohen e outros grandes nomes da música popular brasileira e da música erudita são alguns dos destaques que estarão no palco da 40ª Oficina de Música de Curitiba, que acontece de 25 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023. A programação especial celebra também o marco histórico dos 50 anos da Fundação Cultural de Curitiba. Um dos maiores nomes do hip hop nacional, Bnegão estará ao lado de Danilo Caymmi e da Orquestra À Base de Sopro, um dos grupos musicais da Fundação Cultural de Curitiba. O músico, que formou e integrou várias bandas, entre elas o Turbo Trio, realizou um projeto especial de homenagem aos grandes mestres da MPB. Dorival Caymmi foi um dos compositores interpretados pelo MC carioca.

Leia a matéria completa no Barulho Curitiba clicando aqui