Divulgação

Quem optar por passar o carnaval nas praias do Paraná, não vai se arrepender. Um dos pontos mais badalados do litoral, o Café Curaçao (R: Brejatuba,500) em Guaratuba, oferece a melhor folia de todos os tempos com uma mistura de sons e ritmos contagiantes para encerrar a temporada de verão 2023 em grande estilo. A festa abre alas está marcada para o dia 18 de fevereiro (sábado) e ao invés das tradicionais marchinhas de carnaval, será embalada com o melhor da música eletrônica. O line-up será composto por uma seleção do primeiro escalão da e-music – Chemical Surf, Gui Boratto, Pimp Chic! e Aline Rocha. Já no dia 20 de fevereiro (segunda), uma das principais duplas sertanejas da atualidade, Israel & Rodolffo, que são um dos grandes sucessos desse verão, e que vem pela primeira vez à Guaratuba com os grandes hits da carreira. Para completar, nesta mesma noite, o público poderá curtir ainda Gustavo Toledo e Gabriel. As apresentações têm início a partir das 23 horas.

