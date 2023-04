Franklin de Freitas

pós seis anos longe do território tupiniquim, o Deep Purple voltou ao Brasil pela 13ª vez e se apresentou em Curitiba na noite deste domingo (23) na Live. Foi a primeira vez que o grupo se apresentaou aos fãs brasileiros com sua nova formação com Ian Gillan (vocal), Roger Glover (baixo), Ian Paice (bateria), Don Airey (teclado) e Simon McBride (guitarra), sendo que o último substituiu no ano passado o icônico guitarrista Steve Morse, que deixou o grupo para estar ao lado de sua esposa, Janine, que luta contra o câncer.

No repertório, não faltaram hinos como “Perfect Strangers”, “Smoke on the Water”, “Black Night”, “Highway Star”, “Lazy”, “Space Truckin”, entre outros. O show é mais uma realização da Opus Entretenimento e tour assinada pela Mercury Concerts.

