Deixa Falar desfila em Curitiba (Crédito: Valquir Aureliano)

A escola de samba Deixa Falar é a campeã da Divisão de Acesso do Carnaval de Curitiba. Ela terminou em primeiro lugar, com 179,10 pontos, no resultado divulgado na tarde dessa segunda-feira (dia 20), ficando à frente das escolas Leões da Mocidade (176,10), Embaixadores da Alegria (173,50) e Unidos de Pinhais (151,90).

Com o título, a Deixa Falar vai disputar a divisão principal (chamada de Grupo Especial) do Carnaval de Curitiba em 2024.

Clique aqui para ver fotos do do desfile da Deixa Falar. E clique aqui para ver das demais escolas.

O resultado do Grupo Especial será divulgado na noite dessa segunda-feira (dia 20).

Deixa Falar comemora o título (Crédito: Valquir Aureliano)

Em breve, mais informações.