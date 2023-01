O vice-governador Darci Piana com representantes de Colombo. Foto: Camila Tonett/Vice-governadoria

A tradicional Festa da Uva de Colombo chega à sua 56ª edição para celebrar a influência da imigração italiana na cidade da Região Metropolitana de Curitiba. Cancelado por dois anos, devido à pandemia da Covid-19, o evento volta a acontecer entre os dias 2 e 5 de fevereiro no Parque Municipal da Uva. Cerca de 20 mil pessoas são esperadas para cada dia do evento, que vai contar com uma série de atrações.

O prefeito de Colombo, Helder Lazarotto, esteve no Palácio Iguaçu para entregar o convite para a festa ao vice-governador Darci Piana e a outras autoridades do Estado, como o chefe de Gabinete do governador, Darlan Scalco, e o secretário de Comunicação, Cleber Mata. Ele estava acompanhado da Rainha da Festa, Denise Bonin, da 1ª Princesa, Jamile Pontes, da 2ª Princesa, Allana Pioto, e da Miss Simpatia, Sheila Caron.

Entre as atrações confirmadas, estão os shows com nomes consagrados no cenário nacional, como as duplas Zé Neto & Cristiano e Guilherme & Benuto, o grupo Raça Negra e mais de 40 apresentações de artistas locais.

A uva, estrela principal da festa, será o destaque da Feira da Vitivinicultura, que terá 33 boxes para a venda da fruta in natura, vinho, suco e outros produtos. Serão comercializados 15 toneladas da fruta e mais de 50 mil litros de vinho.

Junto ao evento, também acontece a I Feira do Agronegócio e Turismo de Colombo, com 60 expositores dos mais variados segmentos do setor. A festa conta ainda com cervejarias, café colonial, Feira de Artesanato e Feira Gastronômica.

PRODUÇÃO – Trazida para a região pelos primeiros imigrantes italianos, o cultivo de uva está sendo retomado em Colombo, com o trabalho feito nas pequenas propriedades rurais do município. São 25 produtores que, em aproximadamente 20 hectares de terra, produzem de 360 toneladas de uva anualmente. As principais variedades cultivadas são as uvas Niágara Branca e Rosada e a Bordô.

Mais do que a produção, os parreirais são também um importante indutor do turismo no município. O enoturismo tem se fortalecido em Colombo, com o roteiro do Circuito Italiano de Turismo Rural, que atrai um grande número de visitantes. Uma das atrações é a Rota do Vinho, que conta com visitas a vinícolas e o comércio de vinho, sucos, geleias, salames e queijos.

O Paraná tem um programa específico para a valorização dessa cultura no Estado, o Revitalização da Viticultura Paranaense (Revitis), lançado em 2019, que tem como objetivo incentivar a produção, agroindustrialização, reorganização da comercialização e desenvolvimento do turismo relacionado à uva e seus derivados.

Serviço:

Festa da Uva de Colombo

Datas: de 2 a 5 de fevereiro de 2023

Local: Parque Municipal da Uva – Rua Marechal Floriano Peixoto, 8771 – Colombo