(SMCS)

Nem todo mundo curte um bloquinho, desfile de Escola de Samba ou os bailes carnavalescos. Se você faz parte dessa turma, confira as dicas de passeios, encontro e shows alternativos para aproveitar o feriadão em Curitiba, a cidade oferece diversas opções.

Circuito Off

Para quem quer fugir da folia e descansar, planejar passeios por cartões-postais de Curitiba é uma ótima ideia. A grande maioria dos 30 parques e 15 bosques funcionam a semana inteira, confira todas as opções, endereços e horários CLICANDO AQUI.

A tradicional Feirinha do Largo da Ordem de domingo (19/2) é outra opção para quem quer caminhar, escolher umas lembrancinhas e levar artesanato de boa qualidade para casa.

Para quem quer dar aquela passeada geral pela cidade, a Linha Turismo da Prefeitura circula pelos principais pontos turísticos, entre eles, parques, museus, teatros, mirantes, espaços culturais, centro histórico, bairro gastronômico, memoriais étnicos e o Mercado Municipal.

Com a aquisição do cartão, no valor de R$ 50, os embarques são ilimitados em todos os atrativos do percurso, pelo período de 24 horas e até o dia 20 de fevereiro está funcionando todos os dias.

Zumbis voltam a aterrorizar

Caveiras, monstros e outros seres horripilantes voltam a “apavorar” as ruas do Centro de Curitiba neste domingo de carnaval (19/2). Com maquiagens assustadoras e muito sangue artificial, adultos e crianças se divertem na marcha Zombie Walk, que já se transformou em uma tradição carnavalesca da cidade.

O evento, que retorna após dois anos de suspensão, terá concentração na Praça Osório e ocorrerá das 11h às 18h. A versão de 2023 deve repetir o percurso que passa pela Rua XV, Paço Municipal de Curitiba, Praça Generoso Marques e termina na Praça Santos Andrade.

Barracas de maquiagem para auxiliar os zumbis de última hora e shows de bandas locais, além de apresentação de bailarinos com a música Thriller, de Michael Jackson, prometem animar. A última edição, em 2020, contou com 20 mil pessoas. Todo o evento é gratuito.

Carnaval Católico no Hauer

O Gabaon acontecerá de sábado (18/2) a terça-feira (21/2), na Canção Nova no Hauer (em frente ao Shopping Cidade).

Cerca de seis mil pessoas são esperadas em um dos maiores carnavais católicos do Brasil. A programação de 2023 acontece das 7h30 às 22h, com pregações, shows de bandas e cantores católicos, atrações para crianças, praça de alimentação e celebração de missa todos os dias às 16h.

O evento, organizado pela Renovação Carismática Católica, com apoio da Arquidiocese de Curitiba, tem ingressos a R$ 5 por dia. Mais informações no site da Arquidiocese de Curitiba.

Extreme Metal Carnival

A novidade do Carnaval 2023 é a primeira edição do festival Extreme Metal Carnival, que acontecerá no sábado (18/2) e domingo (19/2), com grandes nomes do Metal Extremo Brasileiro. Os ingressos custam de R$ 80 a R$ 260. CLIQUE AQUI para comprar.

Confira a programação:

Dia 18/02: Rebaelliun (RS), Cemitério (SP), Cülpado (PR), Podridão (SP), Hokmoth (PR), Matadör (PR), Humanal (PR).

Dia 19/02: Krisiun (RS), Ethel Hunter (PR), Abadon (PR), Luciferiano (SC), Hammurabi (MG), Divulsor (PR), Postmortem (RS).

Os shows acontecem no Basemant Cultural (Rua Desembargador Benvindo Valente, 260 – São Francisco).

Psycho Carnival

Já tradicional na cidade, o som pesado do Psycho Carnival, considerado um dos maiores festivais de rock do Brasil, terá agenda de sexta (17/2) a segunda-feira (20/2), em várias casas de shows.

Considerado um dos maiores festivais de rock do país durante o carnaval, o evento tem trazido para Curitiba bandas de várias partes do Brasil, América do Sul e Europa e tem uma programação recheada de shows imperdíveis.

No line-up bandas como Replicantes (Porto Alegre), 13 Bats (Espanha), Cowboys from Hell e Rat Demons (Colômbia), Church of Confidence, Damage Done by Worms e Pisscharge (Alemanha), Disturbance (Holanda) e Diablos Suicidas (Chile). Ao todo, 39 grupos vão agitar os amantes do psychobilly e rockabilly.

Os ingressos estão disponíveis para compra a 120 reais por dia, com opção de pacotes de 4 dias por 400 reais. CLIQUE AQUI para comprar.