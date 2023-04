O Dia do Humorista é celebrado no Brasil nesta quarta-feira, 12 de abril. Em 2023, a data acontece pela primeira vez sem Jô Soares, que morreu em 5 de agosto do ano passado em decorrência de uma insuficiência renal e cardíaca. O Estadão sugere alguns vídeos de sua carreira que você pode assistir para relembrar o comediante.

A estreia no SBT

Na segunda metade dos anos 1980, Jô Soares foi contratado pelo SBT. Sua primeira participação em tela foi caracterizado como Vovó Naná, uma de suas personagens que marcaram o Viva o Gordo, interagindo com o ‘patrão’ e Sérgio Mallandro no Programa Silvio Santos. É possível assistir ao momento no YouTube, na homenagem feita pelo programa The Noite em ocasião da morte do apresentador, em 2022 (a partir de 4m16s).

Homenagem para Jô Soares l The Noite (05/08/22)

Jô, Hebe, Nair e Lolita

Pouco depois de trocar o SBT pela Globo, em 2000, surgiria aquele que é considerado um dos momentos mais icônicos e divertidos das entrevistas de Jô Soares: a conversa que teve, simultaneamente, com Hebe Camargo, Nair Bello e Lolita Rodrigues, trio de amigas. A entrevista, com plena sintonia do trio, também está disponível no serviço de streaming da Globo.

O canal #tbtSBT, que publica parte do acervo oficial da emissora de Silvio Santos no YouTube, também tem uma boa pedida: uma entrevista completa de Hebe Camargo no Jô Soares Onze e Meia, em 1998.

Programa do Jô – especial de humor

Em 20 de agosto de 2010, para marcar os 10 anos da estreia de seu talk-show na Globo, Jô recebeu os humoristas Bruno Mazzeo, Marcelo Adnet, Leandro Hassum, Dani Calabresa, Dadá Coelho e Flávia Garrafa, para um programa especialmente voltado ao mundo do humor. A íntegra da atração está disponível para assistir no Globoplay.

Jô Soares entrevista Hebe Camargo

Jô Soares e o humor

Ao longo da vida, Jô Soares deu diversas declarações a respeito do humor. Algumas delas, dadas em entrevista ao Roda Viva, da Cultura, que mantém boa parte de seu acervo online (confira algumas íntegras de suas entrevistas abaixo).

“[O humor] tem que ser irreverente. O final da irreverência é o começo do reacionarismo”, opinava, nos anos 1990. Questionado sobre piadas com problemas físicos, respondia: “Eu acho que é um tipo de humor muito fácil. Mas eu não vetaria nem proibiria esse ou nenhum tipo de humor”.

“Eu acho que tudo que é humor vale. O humor não pode ter limite. Se você começa a impor limites, cai num tipo de censura. ‘Pode ir até ali, mas aqui, não vai'”, mantinha-se firme em 2011.

Roda Viva Retrô | Jô Soares | 1990

Roda Viva | Jô Soares | 1995

Roda Viva | Jô Soares | 1998

Roda Viva | Jô Soares | 2011

Dia Nacional do Humorista

O Dia do Humorista é comemorado nesta quarta-feira, 12 de abril. No Brasil, a data faz parte do calendário oficial desde 8 de janeiro de 2015, quando foi sancionada a Lei Nº 13.082, que institui o “Dia Nacional do Humorista a ser comemorado, anualmente, no dia 12 de abril, em todo o território nacional”. A escolha faz referência ao aniversário de Chico Anysio, nascido em 12 de abril de 1931, no Ceará.