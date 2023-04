O Dia do Livro Infantil é celebrado nesta terça-feira, 18 de abril. Confira abaixo algumas sugestões de séries e filmes, muitas delas disponíveis no streaming, para você assistir.

Desventuras em Série

A produção conta com uma série na Netflix, protagonizada por Neil Patrick Harris. Em 2005, foi lançado também um longa, com Jim Carrey no papel de Conde Olaf. Atualmente, porém, o filme não está em nenhum streaming no Brasil. Baseada na série de livros Lemony Snicket, de Daniel Handler

Diário de um Banana

Inspirado no livro Diary of a Wimpy Kid, do cartunista Jeff Kinney, o longa de 2010 está disponível no Disney+.

Sítio do Picapau Amarelo

Baseada na obra clássica de Monteiro Lobato, nascido num dia 18 de abril, mas de 1882, as temporadas da versão produzida pela Globo na década de 1970 estão disponíveis para assistir no Globoplay.

A Fantástica Fábrica de Chocolate

Há dois filmes marcantes baseados no livro de Roald Dahl, um de 1971, protagonizado por Gene Wilder (disponível no HBO Max), e outro com Willy Wonka vivido por Johnny Depp, em 2005 (disponível no Amazon Prime Vídeo).

As Aventuras de Paddington

Na Netflix é possível assistir ao filme de 2014 inspirado nas histórias do ursinho criado pelo autor britânico Michael Bond.