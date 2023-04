Divulgação/Assessoria de Imprensa

A atriz Dig Dutra volta a Curitiba para mais duas apresentações do monólogo “Inesgotável”, que esteve em temporada no Teatro Cena Hum em setembro do ano passado, durante as comemorações dos trinta anos de carreira da artista. As sessões, que integram a mostra Fringe, do Festival de Curitiba, irão acontecer nos dias 05 e 06 de abril (quinta e sexta-feira), às 20 horas, novamente no palco do Cena. A direção é de George Sada.

Com texto assinado por Alice Bacelar, o espetáculo retrata uma mulher ressentida, que faz da obsessão a razão da sua existência. Dig dá vida a uma (per)seguidora voraz, uma stalker, uma vilã contemporânea que pode estar ao seu lado ou dentro de você. Uma mulher com uma personalidade doentia tão forte que, para compô-la, além de desenvolver um trabalho preciso e detalhista de corpo e voz, a atriz passou a receber assessoria psicológica.

“Busquei a psicologia para um maior entendimento sobre os gatilhos e motivações que impulsionam a personagem. Hoje em dia, com tamanha exposição nas redes sociais, é cada vez mais comum desenvolver uma obsessão ou ser vítima dela”, afirma. “Inesgotável é um grito de socorro, mas também, e acima de tudo, é um grito de alerta. Traz à tona um tema atual e polêmico que nos faz refletir sobre quais pensamentos mórbidos podem estar escondidos por trás de um sorriso simpático”.

Serviço:

Inesgotável

Quando: 05 e 06 de abril de 2023.

Horário: 20 horas

Onde: Teatro Cena Hum (Rua Sen. Xavier da Silva, 166, São Francisco, Curitiba-PR)

Ingressos: R$ 25,00 (meia) e R$ 50,00 (inteira). Na bilheteria oficial do Festival de Curitiba