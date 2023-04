Foto: Divulgação Assessoria de Imprensa

Após a bem sucedida turnê em 2022, DIRE STRAITS LEGACY volta ao Brasil em maio com a nova turnê. Formada por músicos que fizeram parte de diferentes fases da carreira do Dire Straits, a banda apresenta um show único no dia 03 de maio, quarta-feira, no palco do Teatro Positivo, às 21h. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 170, via Disk Ingressos. O show na capital tem a produção da produção e realização são da MCA Concerts.

