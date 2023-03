Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa

Fundador e diretor da Cena Hum Academia Multiartes, o ator e diretor teatral George Sada recebe, no próximo dia 16 de março (quinta-feira), o título de Cidadão Honorário de Curitiba. A honraria será entregue em sessão solene na sede da Câmara Municipal, às 19h30. A concessão do título acontece após proposição do vereador Tico Kuzma, em reconhecimento à grande contribuição prestada por Sada ao setor artístico e cultural da capital paranaense.

Nascido em Santa Catarina, Sada foi apresentado ao teatro no ano de 1976, aos 13 anos de idade, dentro do Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba. Porém, o espírito artístico ficou adormecido pelo resto da adolescência, e reascendeu apenas em 1985, quando ele se graduou em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Em 1986, ele cursou Artes Cênicas na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e pensou na criação de uma escola de teatro com foco no público infantil.

A Academia de Artes

A Academia Cena Hum Multiartes foi fundada em 1995, com o objetivo de ser um espaço destinado tanto ao aprimoramento de atores profissionais quanto de jovens e profissionais de outras áreas que se interessam pelas artes cênicas e buscam novas técnicas e subsídios. Se no início eram oferecidos apenas cursos de teatro, atualmente a Cena Hum oferta cursos que contemplam as quatro áreas das artes cênicas – circo, dança, canto e teatro – bem como áreas técnicas, como maquiagem, produção e iluminação. Desta forma, destaca-se como uma das mais importantes instituições de formação de profissionais para o mercado cultural.

SERVIÇO – Sessão Solene de entrega do Título de Cidadão Honorário de Curitiba

DATA: 16 de março (quinta-feira)

HORÁRIO: 19h30

LOCAL: Palácio Rio Branco (Câmara Municipal de Curitiba)

Rua Barão Rio Branco, 720