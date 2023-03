A diretora de uma escola da Flórida foi forçada a renunciar depois que um pai reclamou que alunos da sexta série foram expostos à “pornografia” durante uma aula sobre arte renascentista que incluía a escultura David, de Michelangelo.

O jornal Tallahassee Democrat relatou na semana passada que a diretora, Hope Carrasquilla, da Tallahassee Classical School, renunciou após um ultimato do presidente do conselho escolar.

Um pai reclamou que o material era pornográfico e dois outros disseram que queriam ser notificados sobre o conteúdo das aulas antes que elas fossem dadas a seus filhos, disse Carrasquilla. A instrução também incluiu as pinturas Criação de Adão, de Michelangelo, e Nascimento de Vênus, de Botticelli.

“Entristece-me que meu tempo nesta escola tenha terminado desta forma”, afirmou Carrasquilla ao jornal.

A nudez da estátua de David faz parte de um debate secular sobre a arte ultrapassar os limites e as regras controladas pela censura.

FOLHAS DE FIGUEIRA. Nos anos 1500, folhas de figueira de metal cobriam os órgãos genitais de estátuas como David, justamente por ser uma época em que a Igreja Católica Romana considerava a nudez imodesta e obscena.

A confusão na escola na Flórida também levou os usuários de mídia social a apontar semelhanças com um episódio da animação Os Simpsons exibido nos anos 1990, no qual os personagens debatem justamente sobre a censura à estátua David. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.