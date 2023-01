Divulgação/SMCS

Estão quase esgotadas as vagas para o curso “A arte da discotecagem no Hip Hop”, que acontecerá de 26/01 a 02/02 no Teatro da Vila, na Regional CIC, durante a 40ª Oficina de Música de Curitiba. A inscrição é grátis e, para participar, basta gostar de música.

Cursos da Oficina de Música

É a segunda vez que essa linguagem artística entra na programação do evento, que está oferecendo 90 cursos de música popular, erudita e antiga. Durante oito manhãs de aulas com o professor Kleber Tiago Gregório, os alunos farão uma imersão no universo do Hip Hop.

Mergulho

Isso porque a programação abrange desde a contextualização histórica do movimento cultural – com o seu surgimento nos Estados Unidos da década de 70 do século passado – até os equipamentos usados pelos DJs, a arte da discotecagem e a formação de repertório.

Grafites colorem bairro e transformam realidade social na CIC

Mais do que música, o Hip Hop pode ser entendido como movimento social e artístico. Ele também engloba o grafite e o break, além das figuras do MC e do DJ, ambos relacionados ao Rap.

Serviço:

Discotecagem e Hip Hop

Curso da 40ª Oficina de Música de Curitiba

Aulas no Teatro da Vila (Rua Davi Xavier da Silva, 451)

De 26/01 a 02/02

Grátis, para todas as idades