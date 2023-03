Divulgação/Assessoria de Imprensa

Um dos DJs internacionais que já acumula uma tradição de apresentações apoteóticas no Brasil, o francês Saint Lanvain encabeça a noite deste sábado (11) na RW Club, a casa de música eletrônica instalada no hotel Grand Mercure Curitiba Rayon. Acostumado a dar voltas ao mundo em suas turnês, o DJ chega a Curitiba após apresentações em Paris e Marrocos. Os ingressos antecipados do evento já estão à venda.

O DJ Saint Lanvain se classifica como um “pirata moderno”, mas que navega pelos continentes com o objetivo de compartilhar música e diversão. Com uma carreira de 18 anos de estrada, este parisiense tem presença marcante no verão europeu, passando por clubs e beach clubs da parte mais festejada da costa francesa, como Saint Tropez e Cannes, além de constantes escalas em Mônaco e Ibiza (Espanha).

Devoto da house music e suas variações, Lanvain apresenta sets que, não por acaso, evocam o clima envolvente de praias paradisíacas. Por conta desta afinidade com o nível do mar, conta com um histórico de performances inesquecíveis no Brasil. Percorreu diferentes palcos desde o sul até o nordeste, passando por Jurerê Internacional, em Florianópolis, até a Praia de Carneiros, em Pernambuco, e a própria RW, onde tocou em setembro do ano passado.

A noite traz ainda o som de dois destaques curitibanos: DJ Zaidan, revelação das pistas curitibanas conhecido por conectar diferentes estilos e gerações, e Magic Oz, produtor e artista que tem longa quilometragem por cabines de clubs e festas do sul do país como Green Valley, Posh, Café de La Musique, P12 e Kokum Kaya.

SERVIÇO – Saint Lanvain (França), Zaidan e Magic Oz no RW Club

Data: 11 de março de 2023

Hora: a partir das 22h.

Ingressos: antecipados a R$ 70 (masculino) e R$ 50 (feminino) – primeiro lote.

Vendas: site

Local: RW Club – Grand Mercure Curitiba Rayon

Endereço: Rua Visconde de Nácar, 1424 – Centro, Curitiba – PR

Informações e reservas de camarotes: (41) 9 9912-3223