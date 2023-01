Músicos locais e nacionais se juntam e fazem do Teatro Cleon Jacques, no Memorial Paranista, um palco eclético da Música Popular Brasileira. Serão sete apresentações ao longo da 40ª Oficina de Música de Curitiba, com entrada grátis, sempre às 19h30.

A primeira apresentação acontece nesta quinta-feira (26/1), com o multi-instrumentista Gabriel Schwartz, que lança seu álbum Solo. Confira a programação completa da 40ª Oficina de Música no Guia Curitiba.

Neste caldeirão musical estão desde o jazz contemporâneo e afrobeat, em Transborda de Rubia Divino, até a noite do choro com os professores da Oficina de Música e o show do violão de João Camareiro, Gentil Assombro.

O curador da MPB da Oficina, João Egashira, diz que a proposta da programação no Cleon Jacques dá uma ampla visão da música brasileira atual. “Estamos sempre buscando pela excelência, por isso trouxemos músicos excepcionais para se apresentarem na Oficina. Com uma variação de estilos dinâmica que vai agradar a todos que quiserem curtir o espaço”, comentou Egashira.

Encontro de violas: erudita e popular

Entre os shows mais aguardados está o Concerto para Vaca e Boi, de Roberto Corrêa e Gustavo Freccia, no dia 2 de fevereiro. Será um encontro das Violas Brasileiras, instrumentos regionais brasileiros, com a Viola da Gamba, que teve seu apogeu na Renascença e no Barroco. Vindas de tempos antigos, duas culturas musicais distintas dialogam em um trabalho autoral e contemporâneo.

“Corrêa é um pesquisador de um Brasil profundo, uma pessoa sensível e um músico refinado. É com muito carinho que quero aproveitar esse momento”, comentou João Egashira.

Rúbia Divino “Transborda”

Outra boa pedida é o show Transborda da Rubia Divino, no dia 3 de fevereiro. Será a apresentação do seu primeiro disco de estúdio, que nasceu de um processo de reconhecimento e de busca pelo pertencimento. Num mosaico musical cheio de texturas, Rubia abarca um universo diaspórico e feminino em potência, ressignificando temáticas da cultura afro-brasileira.

Lançamentos de álbuns completam a programação, como a estreia do álbum Solo de Gabriel Schwartz; Quatro Cantos de Thaís Morell, com a participação do produtor e explorador sonoro Vinicius Nisi; e do álbum Chico Mário em Todo Canto, que é a homenagem dos filhos Karina Souza e Marcos Souza ao pai Francisco Mário, um dos precursores da música independente no Brasil, com a participação do percussionista Vina Lacerda.

40ª Oficina de Música de Curitiba no Teatro Cleon Jacques no Memorial Paranista – Grátis

R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço

Sempre às 19h30

Dia 26/1 (QUI) – Gabriel Schwartz – Lançamento do Álbum “Solo”

Dia 27/1 (SEX) – João Camarero – Gentil Assombro

Dia 28/1 (SAB) – Thaís Morell – Quatro Cantos

Dia 29/1 (DOM) – Noite do Choro com professores da Oficina de Música

Dia 2/2 (QUI) – Concerto para Vaca e Boi – Roberto Corrêa e Gustavo Freccia

Dia 3/2 (SEX) – Show Transborda – Rubia Divino

Dia 4/2 (SAB) – Lançamento do CD Chico Mário em Todo Canto – Karina Souza e Marcos Souza