Escolas de Samba de Curitiba estão a todo vapor na produção de fantasias e adereços (Franklin de Freitas)

Franklin de Freitas

Após dois anos com pandemia e sem folia nas ruas de Curitiba, o Carnaval de 2023 retomará o seu formato tradicional na capital paranaense, com desfile das escolas de samba na Avenida Marechal Deodoro e opções alternativas e muito rock’n’roll com os já tradicionais Zombie Walk e o festival Psycho Carnival, além do estreante Extreme Metal Carnival. E com a melhora do quadro sanitário permitindo a flexibilização das regras de distanciamento social e a própria vontade das pessoas de botar seus blocos na rua, a expectativa é que a capital paranaense tenha um dos carnavais mais agitados, mais movimentados dos últimos tempos.



De acordo com Edson Bueno, diretor de Ação Cultural da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), os primeiros sinais de que o público carnavalesco deve crescer expressivamente em 2023 vieram com a experiência que o município teve no Natal. “A expectativa era de muito público e duplicou, triplicou. Teve público como nunca imaginávamos. Então tenho a mais absoluta certeza que o Carnaval deste ano vai ter o dobro de adesão da cidade. E isso por baixo, se não for mais. É uma expectativa, mas é também uma certeza”, afirma Bueno, comentando que os eventos de esquenta para o Carnaval, como os blocos Garibaldis e Sacis, tem fervido neste ano. “É gente que não acaba mais. Está todo mundo louco de vontade de ver o Carnaval de rua, todo mundo quer cair para a avenida após dois anos”, ressalta.



Nas escolas de samba pela cidade, esse otimismo reverbera. No último final de semana, por exemplo, a Mocidade Azul fez um ensaio aberto ao público para comemorar os seus 51 anos de história e a quadra da maior campeã do carnaval curitibano ficou simplesmente lotada. Segundo o carnavalesco Ricardo Garanhani, um número cada vez maior de pessoas tem descoberto a força da folia na capital paranaense e se encantado com a mobilização de tanta gente para fazer a festa acontecer.



“Tem uma empolgação, um ânimo diferente dos foliões neste ano. As pessoas estão superempolgadas para esse retorno, com o próprio Carnaval e com a competição. A coisa está bem animada”, comenta o carnavalesco, convidando as pessoas a participarem dos ensaios da escola, que são abertas ao público (não paga ingresso) e acontecem nas sextas e sábado, a partir das 20 horas, e nos domingos, a partir das 16 horas, na Rua Waldemar Cavanha, 580, na Fazendinha.



Seguindo nessa mesma linha, Paulo Roberto, que é presidente da Acadêmicos da Realeza, comenta que desde o último dia 5 a escola começou com os ensaios abertos ao público, que acontecem no Morgenau, no Alto da XV, às quintas-feiras, das 19h30 às 22 horas (entrada gratuita), e aos domingos, das 16 às 20 horas (com o ingresso custando R$ 10). E nessas primeiras semanas, o movimento tem surpreendido, com muitas caras novas aparecendo e querendo participar da folia.



“Percebemos que além dos antigos tem uma galera nova que quer participar disso, dessa cultura. Em vez de ficar só online, nas redes sociais, querem contato, e as escolas de samba são um exercício muito bacana de ser feito porque talvez seja o ambiente mais plural da sociedade, no sentido de absorver no mesmo ambiente o desembargador, o advogado, o médico, a diarista e o catador de lixo. Esse é o grande orgulho das escolas de samba, uma virtude social que as escolas de samba têm. Não tenho dúvida que será um dos melhores Carnavais que curitiba já teve, com muitas surpresas positivas”, aposta.

Programação começa no dia 27 com a eleição do Cortejo Real

O pontapé inicial na programação carnavalesca na capital paranaense será dado no próximo dia 27 (uma sexta-feira), às 20h30, quando o Memorial de Curitiba recebe o concurso do Cortejo Real, que escolherá o Rei Momo, a Rainha e as princesas do Carnaval curitibano de 2023.

Depois, a partir do dia 4 de fevereiro, começa a acontecer a programação oficial do pré-carnaval, com blocos como os Garibaldis e Sacis (tais blocos, contudo, já estão fazendo o esquenta para o Carnaval desde o início de janeiro.



A programação oficial, porém, se inicia no dia 4 de fevereiro, com apresentação na Praça João Cândido (que abriga as Ruínas de São Francisco), e no dia seguinte a folia toma a Marechal Deodoro. Já no dia 12, na semana de véspera do Carnaval, o Garibaldis e Sacis se apresenta no Sítio Cercado.

As escolas de samba de Curitiba estão realizando desde a primeira semana do ano vários ensaios pela cidade, a maioria deles abertos ao público. O desfile, por sua vez, começa no dia 18, mesmo dia em que acontece o Carnaval Nerd na avenida e o desfile do bloco Rancho das Flores (formado por idosos).

Na sequência vem as apresentações do grupo de acesso, com quatro escolas de samba (em 2020 haviam sido três). E no domingo, finalmente, os desfiles do Grupo Especial, com cinco escolas de samba disputando o título do Carnaval 2023 (sem contar que em ambas as datas há ainda as matinês para as crianças). “Parece uma programação rápida, mas é extensa”, avisa Edson Bueno.

Ministério e Embratur traçam estratégias contra abusos e preconceitos no Carnaval 2023

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Silvio Almeida, recebeu, ontem, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, com o objetivo de dar início a uma campanha de conscientização e promoção do Carnaval 2023, por parte do Governo Federal.



No encontro, as autoridades anteciparam que a reapresentação do Disque 100 será um dos marcos da campanha. Pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, pessoas negras, pessoas idosas, pessoas LGBTQIA+, todos os brasileiros estarão representados na estratégia de comunicação.



Para o presidente, Marcelo Freixo, o reposicionamento do país é um dos objetivos a serem alcançados. “O Brasil que a gente quer que seja visitado é o Brasil do cuidado, da alegria, do respeito à lei e do direito à festa. Esta será uma oportunidade para dizer que o mundo é bem-vindo ao país da democracia”, afirmou.



Na agenda, os representantes do governo compreenderam a importância de garantir a alegria e o cuidado como um bem de todos. “Refletimos sobre como a alegria do carnaval é um direito humano fundamental, mas a gente não pode pensar a alegria sem o cuidado. Todo ato de alegria é um ato de cuidado”, indica o ministro Silvio Almeida.

Mais de 25 mil zumbis nas ruas da cidade no domingo de Carnaval

Além do Carnaval de rua e do samba, a programação carnavalesca da cidade contará ainda com a retomada de diversas outras atrações também já tradicionais na cidade. Uma delas é a Zombie Walk, que acontecerá no dia 19 de fevereiro, com concentração na Praça Osório a partir das 10 horas e uma marcha até a Praça Santos Andrade já no começo da tarde (por volta de meio-dia). Tanto na concentração como na chegada, atrações diversas animarão o público de zumbis do início ao fim, com muito rock, dança (com direito a apresentações do clássico Thriller, de Michael Jackson), exibições de um time de futebol americano e suas cheerleaders.

Segundo Flavia Nogueira, organizadora da marcha dos zumbis, a expectativa é que pelo menos 25 mil pessoas participem da Zombie Walk neste ano. “Temos tido muita busca nas redes sociais, pessoal pedindo informações, então acredito que vai ser bastante gente na rua”, explica ela, convidando ainda os interessados a participarem das oficinas de maquiagem, que vão acontecer na Gibiteca em dois sábados (dia 4 e dia 11), com seis turmas nos dois dias e expectativa de lotação máxima, numa espécie de esquenta para a Zombie Walk em si.

Psycho Carnival volta com tudo e Capital ainda ganha evento de metal extremo

O diversificado Carnaval da capital paranaense ainda contará em 2023 com a retomada do tradicional Psycho Carnival, que acontecerá entre os dias 16 e 20 de fevereiro e trará 39 grupos (oito deles atrações internacionais) para agitar a noite curitibana no Jokers Pub. Segundo Vladimir Urban, um dos organizadores do festival, uma das novidades deste ano é que muitas bancas da América do Sul estão vindo para Curitiba, como Rat Demons (da Colômbia) e Diablos Suicidas (do Chile). A grande atração do evento, no entanto, serão os alemães da Damage Done by Worms, que se apresentam na segunda-feira (20), que costuma ser a principal noite do festival. O grupo, na ativa desde os anos 1990, sempre teve muito público no Brasil e foi uma das principais influências para a cena psychobilly no país.

Além disso, apresentações gratuitas acontecerão nas Ruínas do São Francisco, no Largo da Ordem, haverão homenagens a Gus Tomb, baixista do trio curitibano Os Catalépticos, falecido em 2021 (o cartaz do Psycho Carnival, idealizado pelo artista espanhol Orscar hertin, de quem Gus era grande fã, é uma dessas homenagens), e uma oficina de técnicas de gravação de vídeo com câmeras simples será ofertada entre sábado (18) e domingo, com aulas ministradas pelo produtor visual e fotógrafo Cleiner Micceno. As inscrições podem ser feitas através do e-mail psychocarnival2023@gmail.com.

“É uma retomada do Psycho Carnival e do setor cultural, que foi tão abalado pela pandemia. É uma retomada do setor cultural até em relação ao governo anterior, a tudo. Talvez tenhamos aí, o pessoal tem falado muito, em uma primavera da cultura. Sentimos que o Brasil precisa de cultura, ter eventos, shows, e esse vai ser um momento importante. Sentimos agora um país mais voltado pros projetos culturais, para tudo isso. [O Carnaval] É um momento em que o setor da Cultura vai mostrar sua força para criação de empregos e toda a sua pujança econômica”, destaca Vlad Urban.

Além do Psycho Carnival, com o melhor do psychobilly e rockabilly nacional e internacional, Curitiba terá ainda uma novidade na programação carnavalesca alternativa. Trata-se do Extreme Metal Carnival, que acontecerá nos dias 18 e 19 no Basement Cultural e trará grupos como Rebaelliun e Krisiun para a cidade.