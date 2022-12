Arquivo pessoal

Nesta segunda-feira, 12 de dezembro, a TV Evangelizar vai lançar o documentário “Nossa Senhora de Guadalupe – Alegria da Fé”, mais uma produção internacional da rede de televisão, que tem sede em Curitiba (PR). A data é dedicada à Santa de Guadalupe e a devoção à padroeira das Américas é o tema do documentário, resultado de um ano de trabalho da equipe.

Para reunir imagens, relatos e histórias que revelam a importância de Nossa Senhora de Guadalupe para cristãos de todo o mundo, a equipe da TV Evangelizar viajou mais de 15 mil quilômetros. Os depoimentos foram gravados na Cidade do México, onde fica a Basílica de Guadalupe, que atrai fiéis de todas as nacionalidades em torno da crença na “Madrecita”, como a santa é afetuosa e respeitosamente chamada pelos mexicanos. Situada na base do Morro Tepeyac, a Basílica é o segundo maior santuário do mundo e, no mês de dezembro, dedicado à Virgem de Guadalupe, chega a receber oito milhões de pessoas para os festejos e homenagens.

O documentário mergulhou nas raízes, simbologia e influência da fé cristã na formação da sociedade mexicana e ainda se concentrou em compreender a representação dos atores da história no fortalecimento da autoestima do povo humilde e resistente do país. Entre os entrevistados, a equipe ouviu Monsenhor Eduardo Chávez, maior autoridade sobre Guadalupe da atualidade e que postulou a canonização do índio Juan Diego junto ao Vaticano, o que se deu em 2002. O índio de origem asteca Juan Diego Cuauhtlatoatzin, para quem a Virgem de Guadalupe apareceu diversas vezes e manifestou os primeiros milagres no século XVI, é o retrato da simplicidade popular e a expressão genuína de fé e alegria em ter a missão de transmitir a mensagem mariana.

“Essa é uma devoção carregada de muita alegria e da mais alta vibração espiritual, por isso o título ‘Alegria da Fé’. O Santuário, que fica na periferia da Cidade do México, tem um pátio gigante no qual as famílias levam flores e fazem até piqueniques quando visitam o local, realmente demonstrando que se sentem em casa ali”, comenta a roteirista e produtora Caroline Munhoz da Rocha. Ela cita o ditado mexicano que evidencia esse sentimento e diz que, no país, “75% da população é católica, mas 100% é guadalupana”.

O documentário “Nossa Senhora de Guadalupe – Alegria da Fé” é a terceira produção internacional exclusiva da TV Evangelizar, que já viajou antes a Portugal e à Espanha para esmiuçar as origens da fé católica na Terra de Vera Cruz, e também foi ao México, com a missão de buscar a verdade oculta para uma narrativa já repleta de informações sobre a cultura, os costumes e as curiosidades regionais.

De acordo com o diretor de arte e fotografia do documentário, Alessandro Foggiatto, na nova produção cinematográfica da TV Evangelizar o público vai conferir a expressão da história e devoção na forma de planos, quadros e imagens especiais, com foco tanto em detalhes quanto na grandiosidade da manifestação religiosa em torno da Virgem de Guadalupe. “Na busca da verdade oculta, que é o objetivo do trabalho, a gente procurou o tempo todo aproximar o espectador, colocá-lo dentro da cena, para que ele se identificasse e se familiarizasse com a narrativa”, conta. Foggiatto destaca ainda a importância dos registros na valorização dos contextos social e humanitário da devoção a Guadalupe.

Para o diretor-geral da TV Evangelizar, o jornalista José de Melo, além de ser fonte de informação e conhecimento para o público, o documentário traz uma contribuição para a fé católica. “Acredito que esse material vai colaborar bastante para o fortalecimento ainda maior da devoção nos países da América Latina. Ele esmiúça a história de uma das devoções mais fortes do catolicismo. Vamos colocar no ar um conteúdo que traz riqueza de detalhes sobre a força e a alegria contagiante da fé das pessoas na celebração de Nossa Senhora de Guadalupe”, diz.

A partir do dia 12, o documentário será veiculado em três episódios de aproximadamente 30 minutos na grade de programação da emissora. A TV Evangelizar tem alcance nacional e, via satélite, chega a mais de 5 milhões de telespectadores só no Brasil, além de muitos outros em toda a América do Sul. Por meio do Facebook e do canal do YouTube, que tem quase 2 milhões de inscritos, alcança audiência em outros continentes.

Sobre o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe em Curitiba

Em Curitiba (PR), o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas abriga a sede da Obra Evangelizar, que tem como presidente o Padre Reginaldo Manzotti. A pedra fundamental da construção, na Praça Senador Correia, Centro da capital paranaense, foi assentada em 11 de novembro de 1952. Já a inauguração da Paróquia se deu em julho de 1967 que, em 2012, foi elevada à Santuário. Em 2015, quando a Obra Evangelizar É Preciso completou 10 anos e, nesse ano, a devoção a Jesus das Santas Chagas foi abraçada também pelo Santuário.

Segundo o diretor de Expansão da Associação Evangelizar É Preciso, Geizom Sokachesk, a devoção à Virgem de Guadalupe já tinha espaço em Curitiba bem antes, desde o século XVII. “Poucas pessoas sabem, mas desde o início da colonização em nosso município, em meados de 1693, já existia uma pequena capela na qual eram manifestadas duas devoções marianas: Nossa Senhora da Luz e Nossa Senhora de Guadalupe. Em 1715, foi construída a igreja matriz de Curitiba e ambas imagens continuavam expostas para devoção, até que, em 1839, com a construção da Catedral Basílica de Curitiba, dedicada à Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, as imagens foram separadas”, conta. A partir daí, a iniciativa de construir um templo dedicado a agradecer à padroeira das Américas pelas bênçãos recebidas voltou com força no primeiro centenário de Emancipação Política do Estado do Paraná (1953).

SERVIÇO:

Lançamento do documentário “Nossa Senhora de Guadalupe – Alegria da Fé”

Dia 12 de dezembro de 2022 (segunda-feira)

Às 13h, na TV Evangelizar

CANAL 16.1 (aberto), CANAL 13 (NET)

Como sintonizar: https://tvevangelizar.com.br/como-sintonizar