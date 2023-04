Newton Santos Junior e Ottavio Lourenço, idealizadores do “Curitiba In Peso”: a história do metal curitibano nas telonas. Foto: Franklin de Freitas

A noite deste sábado (15 de abril) será marcante para a cena do metal em Curitiba. Depois da pré-estreia na sexta-feira, hoje o filme “Curitiba in Peso – A história do metal Coré-Etuba” entra em cartaz no Cineplex do Shopping Novo Batel (Alameda Dom Pedro II, nº 255, no Batel), às 20h30. Na próxima semana, uma nova sessão acontece na quinta-feira (20).

Com cerca de 210 minutos (3 horas e meia) de duração, a obra conta a história do metal em Curitiba desde o começo dos anos 1980 até hoje, Além dos depoimentos dos principais nomes que fizeram a cena acontecer, o filme também traz relatos de outros artistas de relevância nacional (como João Gordo e Jão, do Ratos de Porão, e Rafael Bittencourt, do Angra) que falam sobre a cena da capital paranaense e sua relevância para o metal brasileiro.

“O ponto de partida do filme é aquela virada do final de 1970 pro começo de 1980. Existiam já bandas aqui, essas bandas já tocavam, já povoavam nossa cidade, só que essas bandas não tinham tantos registros, demos, porque não existia um estúdio de gravação pra captar tudo isso. E nessa virada dos anos 70 pros 80 começam a surgir bandas aqui que faziam heavy metal propriamente dito, o metal pesado. Antes disso, o que tínhamos era banda de rock e o que a gente abordou agora foi essa química mais pesada da coisa, mais o heavy metal, death metal, black metal e assim sucessivamente”, explica Newton Santos Junior, o Juninho, um dos idealizadores do projeto.

Outro nome que foi fundamental para transformar o sonho de um documentário em realidade foi Ottavio Lourenço. Segundo ele, Curitiba sempre teve, entre os próprios metaleiros do Brasil, um reconhecimento como sendo uma cidade que possuía uma cena forte, com muitos apaixonados pelo gênero e bandas de qualidade. O que faltava, no entanto, era um reconhecimento midiático, documentado. Não falta mais.

“Agora, com o documentário, é uma notícia que vai virar fato, todo mundo vai ter acesso às informações. Não vai ficar mais naquele campo da subjetividade. Curitiba é um lugar muito importante pro cenário metálico do Brasil, nos depoimentos fica bem claro isso. Mas é algo que talvez as pessoas daqui não tenham se dado conta ainda e por isso que o documentário vem com essa função também, das pessoas perceberem o nosso lugar no Brasil”, afirma Ottavio, ecoando um discurso reverberado por Juninho, que comenta ainda a possibilidade também de outros fãs do gênero no país passarem a conhecer mais bandas locais.

“Nossa intenção também é um pouco inverter a mão, porque nós consumimos tudo que vem de fora, mas a gente quer que consumam Curitiba também, que é um grande legado que tem em BH, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre: eles se consomem. Então, a gente quer inverter um pouco essa questão do mercado. A gente consome tudo que vem de fora, mas queremos que as pessoas também consumam o que é nosso. A gente quer que as pessoas de fora também comprem em Curitiba, que adquiram e consumam Curitiba”, afirma Juninho, que é proprietário da Let’s Rock, loja criada em 1994 e pioneira em rock wear na cidade.

A sessão de estreia do documentário “Curitiba In Peso” está marcada para 20h30, no Cineplex do Shopping Novo Batel. Os ingressos estão a venda online e podem ser adquiridos por R$ 20 (meia-entrada) ou R$ 40 (inteira). Clique AQUI para garantir sua entrada.

Filmagens em 4K, mais de 50 entrevistas, DVD duplo e possibilidade de filme virar uma série

A enorme repercussão já alcançada pelo filme “Curitiba In Peso” vem rendendo bons frutos. Foram cerca de dois anos de trabalho, entre pré-produção e produção, até a obra ficar pronta para ir às telonas. Para retratar com fidelidade um período tão longo da história musical curitibana, a equipe responsável pelo documentário chegou a mapear mais de 100 bandas que tiveram maior relevância na história do metal da cidade. E quase metade desses grupos foram entrevistados, deram seus depoimentos para o documentário – além de produtores e outros agitadores culturais que fizeram o movimento metaleiro florescer em Curitiba.

Ao mesmo tempo em que o filme, todo ele filmado em 4K, vai ao cinema, um DVD duplo também foi lançado e já está à venda na loja da Let’s Rock (Praça Tiradentes, 106 – Galeria Pinheiro Lima, lojas 03 e 04). Além disso, já há conversas para que as mais de 50 horas de gravação feitas para o documentário virem também uma série.

“Após dois anos de trabalho incessante, agora estamos colhendo os frutos. Temos proposta de fazer série e outros produto também, além do DVD que está sendo lançado e da camiseta especial que fizemos para o filme. A gente espera que a galera curta, contribua, apoie. Estamos felizes em estar entregando esse presente para Curitiba, que é a história dos últimos 40 anos da cena do metal na cidade”, comemora Juninho.

Mais novidades sobre a cena metaleira de Curitiba devem aparecer em breve

Outro nome a participar da produção do documentário “Curitiba In Peso” foi o jornalista Clovis Roman, que há 25 anos cobre a cena musical curitibana (com especial ênfase para o rock e o metal). Ele foi o responsável por fazer a pauta das entrevistas com os músicos, produtores e influenciadores, pesquisando sobre a história de cada uma das bandas e cada uma das pessoas entrevistadas no documentário. Com a estreia do filme, comenta que está realizando um sonho.

“É a realização de um dos sonhos que sempre tive como jornalista. A história do metal curitibano é muito rica, bandas com imensa qualidade, em profusão. Uma das bandas favoritas da minha vida é uma banda de Curitiba, “Eternal Sorrow”, e tem outras bandas daqui que ouço regularmente. Mas não tínhamos nenhum documento histórico para deixar pras próximas gerações, mostrar que lá atrás foi feito coisa boa. Não quero que a história dessas bandas sejam esquecidas. Quando a nossa geração morrer, quem vai lembrar desses caras?! Agora vão ter o documentário para poder lembrar”, destaca o jornalista.

Em breve, inclusive, Roman deve trazer outros produtos para os headbangers de Curitiba. “Eu tenho projetos em estágio avançado de confecção de livros sobre o cenário curitibano. Serão outros documentos históricos, falando da nossa cena – focado no metal mesmo, um estilo mais agressivo, pesado que o rock. E muita gente no metal vive do metal mesmo, não é só curtição do final de semana. E por mais que o metal seja visto como um pária da sociedade, a história é tão valiosa quanto do rap, MPB, outros estilos mais consolidados. A diferença é que somos mais barulhentos e, em geral, mais cabeludos”, brinca ele.

Dicas para quem quer começar a ‘desbravar’ o metal curitibano

A convite do Bem Paraná, o jornalista Clovis Roman escolheu três bandas que podem ser interessantes para quem quer começar a desbravar a cena metaleira da cidade, conhecer os sons produzidos pelas bandas locais.

Uma delas, que se destaca tanto pelo lirismo como pela qualidade musical, com músicas complexas e que ao mesmo tempo grudam na cabeça, é a Sad Theory. “É um death metal em portoguês com letras inspiradas em literatura e que inclusive fez um disco inspirado no Black Mirror, do Netflix, fugindo de estereótipos. Fazem um show brutal, agressivo… e ao mesmo tempo acessível”, afirma Roman, fazendo referência ao álbum “Léxico Reflexivo Umbral”, o sétimo da banda, lançado em 2021.

Outra banda destacada por ele é Dragon Heart, que combina elementos de power metal e metal melódico. Em breve, inclusive, o grupo deve lançar um novo trabalho. “É um som mais melódico, serve muito de porta de entrada”, aponta.

Por fim, ele cita uma banda que se apresentou na mais recente edição da Zombie Walk: Atrocitus. “Eles fazem um show moderno, um death/thrash moderno, mas tem um vocal mais acessível, serve de porta de entrada porque não é tão denso, são músicas mais minimalistas. No show que vi, colocaram 10 mil pessoas para pular, gente que nem conhecia. Tinha até pai, mãe, fazendo chifrinho com a mão. Achei interessante. É igual quando falam que Slipkont é uma banda de entrada. O Atrocitus tem essa fun~ção, conquista a galera, cria uma conexão. E a partir daí vai pras bandas mais antigas.”

