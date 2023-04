A apresentadora Ana Maria Braga recebeu na manhã desta quarta-feira, 19, a ex-sister Domitila Barros no programa Mais Você. Elas conversaram sobre a trajetória dela no BBB 23.

No quadro Café com Eliminado, a modelo assistiu algumas cenas de sua participação no jogo. Em específico, uma cena onde Ricardo, Aline Wirley e Bruna Griphao criticaram a postura no jogo. A ativista então respondeu: “Se eu fosse tão péssima eu não tinha chegado tão longe”, assegurou a ex-sister.

Outra cena que a apresentadora mostrou foi uma conversa entre Ricardo e Sarah Aline, quando o biomédico disse que não via Domitila como uma grande jogadora. Ao contrário do que o esperado, a ativista pareceu não se incomodar com o comentário do colega de jogo. “Mesmo assim, eu continuo torcendo pro Alface. Eu aprendi a gostar dele lá dentro da casa e em várias situações eu defendi ele”, disse ela.

“Eu incomodei muita gente na casa. O quarto branco foi um tema muito grande, como eu sou insuportável, mas eu fui pra casa pra ganhar o prémio e pra deixar o meu nome”, ressaltou.

Durante o quadro, Ana Maria ainda mostrou algumas fotos do namorado gringo da ativista. Domitila assumiu que namoram há sete anos e que estava feliz: “está chegando a hora de revê-lo”.

Ainda durante a sua participação no programa, Domitila viu uma cena onde Bruna Griphao dizia para Aline Wirley, que na visão de Domitila, Wirley era inferior. “Você [Aline] é inferior na visão dela”, disse a atriz. Após assistir ao vídeo, a ex-BBB confessou que não estava surpresa com o posicionamento das outras colegas de confinamento.

A ativista ainda ressaltou como é sensitiva. “Eu sou muito sensitiva, vejo coisas, escuto coisas, sonho. E eu sempre fui atraída por energias”.

Domitila ainda frisou que foi para o jogo para marcar o nome dela e não fazer amizades. “Eu vim pro Big Brother pra isso, eu não vim pro Big Brother pra me esconder, eu vim pro Big Brother pra cantar, pra atuar, pra dar meu nome e o nome dela é Domitila Barros. Pode dizer que não gostou de mim, mas dizer que não me viu, não vai poder dizer. Aqui estou!”, declarou.

“Eu incomodei muita gente na casa. Mas eu fui na casa pra ganhar o prêmio e pra deixar o meu nome. Então fazia parte, inclusive, incomodar. Porque eu não fui pra fazer novas amizades e nem pra ser perfeita, eu fui pra ser real”, concluiu.