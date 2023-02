Drake deve prestar depoimento no julgamento sobre o assassinato do rapper XXXTentacion, por causa de um desentendimento entre os dois no passado. As informações são do site Unilad, que revelou que a participação do rapper na audiência, marcada para o dia 24 de fevereiro, será por videoconferência.

De acordo com o The New York Post, Aubrey Drake Graham, nome verdadeiro do rapper canadense, foi chamado após os advogados de defesa dos três suspeitos levantarem a possibilidade de seu envolvimento no crime.

Foi alegado pela defesa dos réus que os investigadores não analisaram a rivalidade entre os dois artistas, já que em 2017 Tentacion acusou Drake de plagiar a música Look at Me!. Houve troca de farpas, incluindo um storie onde XXX diz que poderia ser assassinado por Drake.

Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, identidade de XXXTentacion, foi assassinado aos 20 anos, no dia 18 de junho de 2018, enquanto deixava uma concessionária de motocicletas em Deerfield Beach, na Flórida. Michael Boatwright, Trayvon Newsome e Dedrick Williams são os principais suspeitos pelo assassinato e podem pegar prisão perpétua, caso condenados.