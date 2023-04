Solomon Plaza

O dramaturgo, crítico teatral e curador do Festival de Curitiba, Patrick Pessoa, lançou nesta segunda-feira, dia 3, o livro “Dramaturgias da Crítica” (editora Cobogó). Trata-se de uma compilação de 77 ensaios sobre espetáculos teatrais publicados no jornal O Globo, entre 2018 e 2020. O lançamento ocorreu no Paço da Liberdade, em Curitiba, durante o Interlocuções.

Os textos do livro são organizados em grandes temas – morte, arte, amor, sexo, luta, utopia e pandemia. Com referências a filmes, livros e peças, os textos de Patrick Pessoa refletem sobre a vida ao discorrer sobre dramaturgia.

No livro, é possível ter acesso ao estilo próprio de Pessoa, oposto ao formato de críticas tradicionais em que é feito juízo de valor sobre obras. Diferente deste modelo, o autor procura ampliar a visão dos espectadores acerca dos espetáculos. “O meu ideal crítico é colaborar com a peça e assumir uma coautoria. A peça me dá alguma coisa e eu devolvo, trazendo associações das minhas experiências estéticas, políticas e existenciais que, de certa forma, ampliam o alcance do que está sendo proposto”, explica.

O escritor também diz ser contra o uso de adjetivos para qualificar as peças. “A crítica é você juntar um tema com outro e tornar visíveis diferentes elementos, dentro de um contexto político. Não é dizer se a peça é boa ou ruim”.

Pessoa é professor de Filosofia da UFF e foi crítico de O Globo por dois anos, escrevendo semanalmente. Após a pandemia, o jornal deixou de ter crítica teatral. “Foi uma perda para a cidade, que tem uma cena teatral pulsante”.

Festival de Curitiba

Patrick Pessoa é do Rio de Janeiro, mas tem há anos ligação com o Festival de Curitiba. Antes de ser curador, função que passou a exercer nesta edição, ele era crítico convidado e, também, já esteve com espetáculo no evento. Por isso, lançar o livro durante o Festival tem um significado especial. “Eu fico feliz em lançar este livro em um festival que há muitos anos fomenta o pensamento crítico sobre as artes. E isso faz as artes avançarem, forma público e os próprios artistas. Tão importante quanto trazer espetáculos é proporcionar pensamento para fazê-los vibrar e educar as pessoas de maneira mais radical”.

Interlocuções

O Interlocuções traz programação cultural gratuita dentro do festival com debates, encontros, palestras, mesas redondas, sessões de autógrafos, oficinas, filmes e lançamentos de livros.

Serviço

Livro: “Dramaturgias da Crítica”

Editora: Cobogó

Onde comprar: https://www.cobogo.com.br/produto/dramaturgias-da-critica-criticism-dramaturgy-679?language=pt-BR