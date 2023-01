Divulgação

Os destaques desta terça-feira (31/1) na 40ª Oficina de Música de Curitiba são o concerto dos aclamados pianistas portugueses Pedro Burmester e Mario Laginha, com a Orquestra de Câmara de Curitiba, no Teatro Guaíra, e a atriz e cantora Letícia Sabatella, convidada para o show “Inimaginável”, no Teatro da Reitoria.

A vinda de Pedro Burmester e Mario Laginha é especialmente patrocinada pela Embaixada de Portugal e Camões – Centro Cultural Português/Brasília, no âmbito do programa do bicentenário da independência do Brasil.

Na primeira parte da apresentação, no Guairão, o pianista Pedro Burmester tocará com a Orquestra de Câmara de Curitiba o Concerto para Piano e Orquestra nº 9 em Mi bemol Maior, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Na segunda parte, os dois pianistas tocam juntos em dois pianos as obras Le Grand Tango, de Astor Piazolla (1921-1992), o Concerto para Dois Pianos, do próprio Mario Laginha, e Bolero, de Maurice Ravel (1875-1937).

Burmester e Laginha são nomes de grande destaque no cenário musical europeu. Com um extenso currículo que engloba recitais solo, apresentações com as principais Orquestras da Europa e premiações em concursos de grande relevância, Burmester atualmente é professor de piano e música de câmara na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, na cidade do Porto.

Com uma carreira de mais de três décadas, Mário Laginha tem grande presença no cenário do jazz. Mas o universo musical que foi construindo é mais vasto, passando pelas sonoridades brasileiras, indianas, africanas, pela música pop e rock, e pelas bases clássicas de sua formação.

Letícia, Troy e quinteto de violões

Na área de MPB, a atração de terça-feira fica por conta do projeto “Inimaginável”, realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba. Pelo projeto, o músico Fabiano Silveira, o Tiziu, e a Kilânio Orquestra de Violões convidam Letícia Sabatella e o compositor paranaense Troy Rossilho para um show no palco do Teatro da Reitoria. Letícia interpreta composições de Troy acompanhada de um quinteto de violões. Com o show, a atriz mostra também a sua vertente musical.

Nascida em Belo Horizonte, Letícia Sabatella viveu em Curitiba dos 4 aos 20 anos, quando fez o primeiro papel como atriz na Rede Globo. Além da trajetória no teatro, cinema e TV, Letícia tem um trabalho sólido como cantora e compositora. A carreira musical ganhou impulso em 2015 com o espetáculo Caravana Tonteria, que misturava teatro e canções da autora e de nomes como Chico Buarque, João Donato e Arrigo Barnabé. O show Caravana Tonteria foi registrado em álbum lançado em 2021 e o espetáculo acabou se tornando uma grande banda, com shows pelo Brasil.

Outras atrações

Clássicos da música instrumental brasileira serão apresentados pelo Duo Tercina na Igreja Luterana. O duo é formado pelo clarinetista Jonathan Augusto e pelo violonista Eric Moreira. O coro masculino Ottava Bassa se apresenta na Capela dos Fundados, no Memorial de Curitiba. O grupo também optou por um concerto mais popular, trazendo para o repertório compositores como Chico Buarque e Ennio Morricone.

Na programação de terça-feira tem ainda o concerto de música de câmara com instrumentos de sopro (madeira e metais), na Capela Santa Maria, e as performances de cine concerto dos alunos da turma de Improvisação e Imagem, de Guilherme Almeida, cuja atividade é criar discursos sonoros para filmes mudos. A exibição será no Cine Passeio.

Fim do pau-brasil?

“Será o fim do pau-brasil?” é o tema da palestra que será proferida pelo luthier Igor Mottinha Fomin, colocando em debate a questão do uso da madeira brasileira na construção de arcos prontos para instrumentos musicais. O pau-brasil é a matéria-prima mais apropriada para esse fim, no entanto, é uma espécie em extinção, com restrições de corte e comercialização. Igor Mottinha abordará a necessidade do estudo de outras madeiras para a construção dos arcos.

Duo Tercina

Duo formado pelo clarinetista Jonathan Augusto e pelo violonista Eric Moreira. No programa, composições de Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Heitor Villa-Lobos, Guerra Peixe, Dilermano Reis, Edmundo Villani-Côrtes, Toninho Horta, Egberto Gismonti, Guinga e Cláudio Menandro.

12h30 – Comunidade Luterana Igreja de Cristo (Rua Inácio Lustosa, 309)

Gratuito

Ottava Bassa – Momentos

Regência Alexandre Mousquer

“Momentos”, apresentação musical que conta a trajetória do coro masculino Ottava Bassa, com seus maiores sucessos. No programa, obras de compositores de diversas épocas e estilos, assim como arranjos especiais de obras já consagradas. No programa compositores como Giulio Caccini, Ola Gjeilo, Charles Chaplin, Chico Buarque, Ennio Morricone entre outros.

18h – Capela dos Fundadores – Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79)

Gratuito

Inimaginável – Fabiano O Tiziu e Kilânio Orquetra de Violões convidam Letícia Sabatella e Troy Rossilho

A atriz e cantora Letícia Sabatella e o compositor Troy Rossilho são convidados do show “Inimaginável”, um espetáculo idealizado pelo músico e compositor Fabiano O Tiziu e pelo produtor Pedro Hey, fruto de um projeto da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

19h – Teatro da Reitoria (Rua XV de Novembro, 129)

R$ 35 e R$ 17,50 (Compra de ingresso pelo site www.minhaentrada.com.br)

Impressões Curitibanas

Apresentação dos alunos do curso Improvisação e Imagem: Criação e Organização do Discurso Sonoro em Diálogo com Filmes Mudos, orientado por Guilherme Almeida.

19h – Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410, Centro)

Gratuito – Ingressos disponíveis 60 minutos antes na bilheteria do espaço

Música de Câmara para Madeiras e Metais

Oboé – Michele Wong, Fagote – Ronaldo Pacheco, Clarinete – Otinilo Pacheco, Saxofone – Douglas Braga, Trompa – Fernando Chiappero, Trompete, Flavio Gabriel, Trombone – Pablo Fenoglio, Tuba/Eufônio – Filipe Queirós. Músicos convidados – Trompete – Emerson John Marques, Clarone – Mateus Falkenback.

19h – Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273)

R$ 35 e R$ 17,50 (Compra de ingresso pelo site www.minhaentrada.com.br)

Pianistas Pedro Burmester e Mario Laginha com Orquestra de Câmara

Regência – Abel Rocha. Solistas convidados: Pedro Burmester e Mario Laginha (Portugal) – piano. No programa, o Concerto para Piano e Orquestra nº 9 em Mi bemol Maior, de Mozart, Le Grand Tango, de Astor Piazolla, o Concerto para Dois Pianos, do próprio Mario Laginha, e Bolero, de Maurice Ravel. Pedro Burmester é especialmente patrocinado pela Embaixada de Portugal – Brasil e Camões – Centro Cultural Português – Portugal – Ministério dos Negócios estrangeiros

20h – Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, s/n)

R$ 35 e R$ 17,50 – Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br

Palestra: Será o fim do Pau-Brasil?

Com o luthier Igor Mottinha Fomin, colocando em debate a questão do uso da madeira brasileira na construção de arcos prontos para instrumentos musicais.

17h – Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410, Centro)

Gratuito.

OFICINA VERDE

Canteiro de Capilaridade – Eduardo Feninan

A oficina ensina a formar uma horta com um sistema de irrigação integrado, utilizando materiais simples e até mesmo reciclados. 14h30

Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174)

Gratuito

VALE DA MÚSICA

15H20 – Mário Conde – guitarra, Thiago Duarte – baixo e Paulinho Siqueira – saxofone

Ópera de Arame (R. João Gava, 920 – Abranches)

DON MAX

19h Daniel Migliavacca – bandolim e Eduardo Lobo – violão/guitarra

(Rua Tenente Max Wolf Filho, 37 – Água Verde)

DIZZY CAFÉ

20h30 – Débora Gurgel – piano e Banda da Casa

(R. Treze de Maio, 894 – São Francisco)

DOCE DE CIDRA

21h Laís de Assis – viola solo

(Rua Cândido Xavier, 521 – Água Verde)