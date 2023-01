Divulgação

Nesta quinta-feira (2) o Duo Rosa Amarela homenageia Yemanjá apresentando o show Odara, em única apresentação, no Teatro Fernanda Montenegro, em Curitiba, às 20 horas.

O show em Curitiba contará com a participação especialíssima do grupo Tambores do Paraná e do ator Filippe Thomé do elenco do espetáculo “A História de um Certo Zé” de Léo Campos.

Os ingressos estão à venda pelo DISK INGRESSOS, aqui: https://www.diskingressos.com.br/event/1194

Essa apresentação comemorará também os 4 anos de lançamento, nas plataformas digitais, a primeira música do Duo, YEMANJÁ, canção que já teve mais de 2,5 milhões de visualizações nas redes sociais. Confira aqui: https://www.youtube.com/watch?v=KZOyLPXBJVg

“A gente vem colecionando músicas ao longo desse período nas redes sociais e nas plataformas de streaming”, comenta a vocalista Pris Mariano, que faz parceria com o violonista Rodrigo Di Castro. “Montamos esse show com a intenção de levar para as pessoas um pouco mais do conhecimento sobre a umbanda, não somente pela religiosidade e sim por tudo aquilo que a cultura mística e espiritualista do Brasil pode provocar”.

Teatro Fernanda Montenegro

Rua Cel. Dulcídio, 517 – Batel, Curitiba – Paraná

Dia 02 de fevereiro/2023

Quinta feira 20h

Preço dos Ingressos: R$ 120,00 / 60, (meia para estudantes, jovens até 21 anos e acima de 60 anos)

Tempo de Duração: 2h

Livre para Todas as Idades