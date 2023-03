Foto: Divulgação

Apesar de faltarem ainda quase 20 dias para o início das apresentações, alguns espetáculos do Festival de Curitiba já estão com os ingressos esgotados. É o caso de “Ficções”, com a atriz Vera Holtz, e de “O que meu corpo nu te conta?”, montagem do Coletivo Impermanente, de São Paulo. Também existem poucos tickets para os shows do “Risorama” no dia 1º de abril.

Em outras peças, restam lugares apenas para uma das sessões. É o que acontece com “Eu tenho uma história que parece com a minha”, com assentos vagos apenas no dia 6 de abril. Para quem quer ver “Brenda Lee e o palácio das princesas”, a única opção é o dia 3 do próximo mês.

Na bilheteria, a procura ainda é intensa para os espetáculos “Intimidade indecente”, “Enquanto você voava, eu criava raízes” e “O grande dia”.

Os ingressos do Festival de Curitiba estão à venda pelo site oficial www.festivaldecuritiba.com.br e também na bilheteria fixa do Shopping Mueller (Piso L3).