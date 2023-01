O cantor Ed Sheeran lançou o single F64, em homenagem a um amigo já morto, Jamal Edwards, que foi músico, DJ, diretor, filantropo e fundador da plataforma SBTV, na qual Sheeran ganhou fama há mais de 10 anos.

“Yo Jam, esta é uma carta para você”, canta Sheeran ao se referir ao colega morto em fevereiro do ano passado, aos 31 anos, de arritmia cardíaca após tomar drogas recreativas – a canção é em ritmo de rap. “Desde a última vez que conversamos, tornei-me pai de dois filhos, tento viver a vida com um sorriso, mas isso tem sido mais difícil de fazer. Porque tudo que quero fazer é falar sobre você, mas as lágrimas não me deixam falar”, continua a canção.

O trabalho chega acompanhado de um clipe oficial, filmado à noite no estádio Stamford Bridge vazio, com o nome de Jamal escrito nas arquibancadas – casa do Chelsea FC, de quem Edwards era torcedor de longa data. Sheeran aparece no campo, iluminado por várias velas.

Edwards apostou na música de Sheeran no início de sua carreira e colocou um vídeo dele se apresentando no YouTube em 2010. Isso chamou a atenção de seu agora empresário, Stuart Camp, e lhe rendeu um contrato com a gravadora Atlantic.