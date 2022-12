Divulgação/Assessoria de Imprensa

Duas grandes duplas se reúnem para celebrar a música sertaneja, Edson & Hudson e Gian & Giovani estão juntos no projeto Boate Azul Ao Vivo, que trará o melhor do repertório de cada um e mais uma compilação de grandes sucessos do ritmo. Idealizado pela Live, o show chega a Curitiba, no dia 16 de dezembro, às 21h15, no palco do Teatro Positivo. Os últimos ingressos estão à venda a partir de R$ 160, via Disk Ingressos. A produção e realização são da RW7 Production.

Em três horas de show com blocos intercalados, e dois deles dedicados à interação das duplas, o repertório, com uma média de 50 músicas, promete reunir o melhor de Edson & Hudson e de Gian & Giovani, juntos irão cantar clássicos da música sertaneja. Entre as músicas do show estão “Nem Dormindo Consigo Te Esquecer”, “Porta Retrato”, “Olha Amor”, “Azul” e não poderia faltar aquela que inspira o nome do álbum “Boate Azul”.

A trajetória dos quatro artistas é refletida em prosa, cantoria e bom humor durante as três horas de show. “É uma grande honra fazer parte desse projeto com parceiros que temos afinidade e luta parecida. Somos admiradores da música sertaneja, desejamos que os clássicos fiquem sempre vivos nos corações das pessoas e perpetuem gerações”, comenta Edson & Hudson.

Já para Gian & Giovani, o “Boate Azul Ao Vivo” é a celebração de uma carreira de sucesso. “Depois de anos de estrada, estamos preparados para homenagear artistas e canções que inspiram a nossa carreira e a história de tanta gente. A música se renova, ninguém melhor que os nossos companheiros para representar isso, inovar conosco”, revelam.

Nascidos e criados no interior de São Paulo, Edson & Hudson em Limeira e Gian e Giovani em Franca escreveram algumas páginas na história do segmento sempre em alta. Ambas as duplas se separaram por um período e perceberam o quão importante e forte são juntos. “Boate Azul Ao Vivo” irá juntar em um só palco artistas com timbres únicos e inúmeros sucessos que marcaram época e fazem parte da vida de muitas gerações.

Serviço – Boate Azul Ao Vivo em Curitiba

Quando: 16 de dezembro de 2022 (sexta-feira)

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horários: abertura da casa às 20h15 / Show às 21h15

Ingressos: os ingressos variam de R$ 160 a R$ 440, de acordo com o setor, modalidade e lote vigentes;

Vendas: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9 às 18h), na bilheteria do Teatro Positivo

**Entrega em domicílio com taxa de entrega

Classificação Etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Realização: RW7 Production & Entertainment