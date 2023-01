Paulo Rapoport

O encontro de um dos maiores compositores brasileiros com a nova geração de intérpretes da MPB, com o acompanhamento de um quarteto excepcional, com instrumentistas de primeira linha. Essa é a proposta do show Edu Lobo convida Vanessa Moreno e Ayrton Montarroyos, que acontece nesta quarta-feira (1/2), às 20h, no grande auditório do Teatro Guaíra, como parte da programação da Oficina de Música de Curitiba. Esta é uma das grandes atrações da 40ª edição da Oficina, que continua com muitos outros shows e concertos até o domingo (5/2).

Neste espetáculo que também celebra os 330 anos de Curitiba, as estrelas se revezam no palco. Edu Lobo se apresenta ao lado do quarteto formado por Cristóvão Bastos (piano, arranjos e direção musical), Jurim Moreira (bateria), Mauro Senise (sopros) e Jorge Helder (baixo acústico) e canta com Ayrton Montarroyos e depois com Vanessa Moreno. Ao final todos juntos celebram essa grande noite da Oficina de Música.

Edu Lobo e seus principais parceiros, como Chico Buarque, Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc e Vinícius de Moraes, são autores de músicas memoráveis que estarão no repertório: Vento Bravo, A Bela e a Fera, Valsa Brasileira, Ponteiro, Sobre Todas as Coisas, Choro Bandido, Ave Rara, Beatriz e outras. São mais de 60 anos de carreira, produzindo uma das obras mais relevantes da música brasileira.

Os dois jovens cantores, Vanessa e Ayrton, mergulham nas características da música de Edu Lobo – sensível, pessoal e cheia de brasilidade. Vanessa foi vencedora do Prêmio Profissionais da Música em 2017 e 2018 e é considerada uma das grandes revelações da música brasileira da atualidade. Ayrton Montarroyos nasceu numa família com vocação musical e ficou mais conhecido por sua participação em 2015 na quarta edição do show de talentos The Voice Brasil da Rede Globo no qual chegou à final. Já antes do programa ele foi indicado ao Grammy Latino por sua participação no disco “Herivelto Martins – 100 Anos”.

Confira as outras atrações programadas para esta quarta-feira (1/2) na 40ª Oficina de Música de Curitiba

Studium Musicae

Rotas da seda: a música no mundo

Canções e música instrumental pertencentes ao repertório dos inúmeros países por onde as Rotas da Seda passaram durante séculos, entre Portugal e o Japão.

18h – Capela dos Fundadores – Memorial de Curitiba

Rua Claudino dos Santos, 79

Gratuito

Noite dos professores de MPB

19h – Teatro da Reitoria

R$ 35 e R$ 17,50 (Compra de ingresso pelo site (www.minhaentrada.com.br)

Rua XV de Novembro, 129

Recital de piano e música de câmara

19h – Capela Santa Maria

R$ 35 e R$ 17,50 (Compra de ingresso pelo site www.minhaentrada.com.br)

Edu lobo convida Vanessa Moreno e Ayrton Montarroyos

20h – Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto

$ 50 e R$ 25 – Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br

Worshop O futuro da música no metaverso e seus desdobramentos

Com Cláudio Dauelsberg, a palestra tem como objetivo esclarecer sobre como a música no metaverso é uma realidade em ascensão, sobre os avanços da web.3 e o impacto dela para o cenário musical.

14h30 – PUC-PR

Gratuito

Bate-papo musical com Jovem Dionísio

17h30 – Auditório da PUC-PR

Inscrições

Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho

Gratuito

OFICINA VERDE

Revitalização de Jardins, vasos e plantas (Ademar da Silva Brasileiro)

14h30 – Cinemateca de Curitiba

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174

Gratuito

Circuito off de bares e restaurantes

Vale da música

15h20 Gustavo Kraemer – teclado, Lucas Fê – bateria e Maria Paula – flauta

Don max

19h Josias Pimentel – guitarra e Paulinho Siqueira – sax

Butiquim Frigideira Torta

19h30 Elas São do Barulho

Doce de Cidra

21h – Andréa Ernst Dias – flauta e Hércules Gomes – piano

A Caiçara

21h – Amanda Cortes e Grupo