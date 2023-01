Cido Marques/FCC (arquivo)

Depois de dois anos sem festividades em razão da pandemia de covid-19, o carnaval volta às ruas de Curitiba com uma série de atrações. Ensaios abertos nas quadras das escolas de samba, saídas do bloco Garibaldis e Sacis, aulas de samba nas regionais, carnaval nerd e desfiles na Marechal Deodoro fazem parte da programação oficial do Carnaval 2023, que começa com a eleição do Cortejo Real, na próxima sexta-feira (27/1), a partir das 20h30, no Memorial de Curitiba.

Confira aqui a programação do Carnaval de Curitiba 2023.

O cortejo é formado pelo Rei Momo, rainha e duas princesas que animam as festividades carnavalescas programadas pela Prefeitura e pelas escolas de samba. A festa de escolha do cortejo é aberta ao público e tem entrada gratuita. A animação ficará por conta do projeto social Samba CWB e do Bloco da Polaquinha, que acompanharão a apresentação dos candidatos.

Os quesitos analisados são beleza, desenvoltura e, principalmente, muito samba no pé. Uma comissão julgadora, formada por sete membros de reconhecida atuação na área cultural, fica responsável pela escolha.

Os interessados em participar do concurso ainda podem se inscrever até esta quinta-feira (26/1), na sede da Fundação Cultural de Curitiba (Rua Engenheiros Rebouças, 1732 – Rebouças), das 9h às 12h e das 14h às 17h. Os interessados devem apresentar os documentos mencionados no edital do concurso (nº 237/2023) disponível no site da FCC (clique aqui). Mais informações: (41) 3213-7576 e 3213-7582.

Adultos e crianças

A volta às ruas será comemorada com festas para crianças e adultos. Depois da eleição do Rei Momo, da rainha e princesas do carnaval, a próxima atração é a apresentação dos Garibaldinhos, a versão infantil do bloco Garibaldis e Sacis. Os Garibaldinhos se reúnem no dia 4/2, na Praça João Cândido (Centro Histórico). O tradicional bloco curitibano fará também apresentações na Avenida Marechal Deodoro e no Sítio Cercado.

Os ensaios das escolas de samba são ponto de encontro dos carnavalescos e estão abertos à participação do público em geral (confira abaixo as datas e horários). No Memorial de Curitiba e em algumas Ruas da Cidadania, entre os dias 15 e 17, serão promovidas aulas de samba para crianças.

Nos dias 18 e 19/2 acontecem os desfiles das escolas de samba e blocos na Avenida Marechal Deodoro. Também na Marechal serão realizados o Carnaval Nerd (18/1) e o baile infantil (18 e 19/1).

Concurso de escolha do Cortejo Real Carnaval de Curitiba 2023

(Rei Momo, Rainhas e Princesas)

Local: Memorial de Curitiba

Data: 27/01/2023

Horário: 20h30

Pré-Carnaval Garibaldis e Sacis – Garibaldinhos (crianças)

Local: Praça João Cândido

Data: 04/02/2023

Horário: 15h às 19h

Pré-Carnaval Garibaldis e Sacis – Centro

Local: Rua Marechal Deodoro da Fonseca (trecho entre a Rua Barão do rio Branco e Av. Marechal Floriano Peixoto)

Data: 05/02/2023

Horário: 15h às 19h

Pré-Carnaval Garibaldis e Sacis – Sítio Cercado

Local: Rua São José dos Pinhais (trecho entre a Rua Nova Aurora e Rua Dr. Lauro Portugal Tavares)

Data: 12/02/2023

Horário: 15h às 19h

Ensaios Abertos das Escolas de Samba

Imperatriz da Liberdade

Janeiro: 25 e 31/01/2023

Fevereiro: 1, 7, 8, 14 e 15/02/2023

Local: Arena Curitiba – Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.900 – Sítio Cercado

Horário: 20h

Enredo: OXUM

Enamorados do Samba – Atual Campeã

Janeiro: 26 e 28/01/2023

Fevereiro: 2, 4, 7, 9, 11 e 14/02/2023

Local: Sociedade Beneficente Operário – Rua Clotário Portugal. 274

Horário: 19h

Enredo: O GRANDE CIRCO MÍSTICO

Acadêmicos da Realeza

Janeiro: 26 e 29/01/2023

Fevereiro: 2, 5, 9, 12 e 16/02/2023

Local: Arena Curitiba – Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.900 – Sítio Cercado

Horário: Quintas às 19h30 e Domingos às 16h

Enredo: A MINHA HISTÓRIA É O MEU CARNAVAL

Mocidade Azul

Janeiro: 26, 27 e 28/01/2023

Fevereiro: 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 16/02/2023

Local: Rua Waldemar Cavanha, 580 – Fazendinha

Horário: Sextas e Sábados das 20h às 22h e Domingos das 17h às 21h

Enredo: EM BUSCA DO BRILHO…DO BRILHO DO SEU OLHAR AO VER A MOCIDADE PASSAR

Deixa Falar – Escola Nova – Iniciante

Janeiro: 29/01/2023

Fevereiro: 5, 11 e 12/02/2023

Local: Rua São Paulo, 1.500 – Ginásio 2

Horário: 15h

Enredo: EU SOU O SAMBA

Aula de samba nas regionais

Memorial de Curitiba

15 de fevereiro

Regionais Matriz e Boa Vista – 11h

Regionais Portão e Santa Felicidade – 15h30

16 de fevereiro

Parque dos Tropeiros – Regionais Bairro Novo e CIC – 11h

Rua da Cidadania do Cajuru – Regional Cajuru – 15h30

17 de fevereiro

Rua da Cidadania Boqueirão – Regional Boqueirão – 11h

Rua da Cidadania Pinheirinho – Regionais Pinheirinho e Tatuquara – 15h30

Desfiles das escolas de samba e blocos carnavalescos

Carnaval Nerd

Data: 18/02/2023

Local: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca (trecho entre Praça Zacarias e João Negrão)

Horário: 13h30 às 14h30

Baile Carnavalesco Curitibinha – Matinê

Data: 18/02/2023 (sábado)

Local: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca (trecho entre Rua Barão do Rio Branco e Rua Monsenhor Celso)

Horário: 15h às 17h

Desfiles Blocos: Afoxé, Púrpura, Rancho das Flores

Desfiles Escolas de Samba do Grupo Especial

Local: Marechal Deodoro da Fonseca (trecho entre Rua Travessa da Lapa e Dr. Muricy)

Horário: a partir das 18h

Baile Carnavalesco Curitibinha – Matinê

Data: 19/02/2023 (domingo)

Local: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca (trecho entre Rua Barão do Rio Branco e Rua Monsenhor Celso)

Horário: 15h às 17h

Desfiles Elas Club (carros antigos)

Desfiles Blocos: O Blokinho, Unidos de Judá, Ecoorquestra, Bloco Afro Pretinhosidade, Fogosa

Desfiles Escolas de Samba do Grupo de Acesso – 4 escolas

Data: 18/02/2023

Local: Marechal Deodoro da Fonseca (trecho entre Rua Travessa da Lapa e Dr. Muricy)

Horário: a partir das 18h

Apuração das Notas das Escolas de Samba

Data: 20/02/2023

Local: Memorial de Curitiba – Teatro Londrina

Horário: 15h às 21h