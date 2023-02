O Teatro Municipal de Toledo recebe nesta quarta-feira (8), às 19 horas, a exposição Muirapiranga no Paraná, da artista visual e escultora Elizabeth Titton.

O nome Muirapiranga é um tributo às árvores e em especial à árvore amazônica também conhecida como pau-rainha, com sua madeira vermelha que remete à cor da ferrugem das esculturas oxidadas. A árvore é utilizada para a confecção de instrumentos por sua qualidade e dureza.

A coleção é composta por 21 esculturas de 40 cm de altura e 15 gravuras relativas aos estudos dos indígenas do Xingu e terá recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, com etiquetas em braile, colocadas nas bases das esculturas, além do texto do catálogo com o mesmo recurso. Além disso, contará com códigos virtuais (QR code) para todo o material da mostra, que levam a um canal no Youtube onde estão áudios explicativos sobre o processo de criação e texto crítico: https://www.youtube.com/channel/UCtJd9NvSoFpy3BLdNXY838g

Itinerância

O projeto passou pelo espaço expositivo da Funarte, em São Paulo, onde ficou entre 2019 e 2020, com obras de grandes dimensões, que foram integralmente doadas para o Hospital Pequeno Príncipe Norte, no bairro Bacacheri, em Curitiba (PR), e estão expostas permanentemente no jardim da instituição.

A mostra também esteve no Museu de Arte de Cascavel em 2022, com esculturas em miniatura e litografias. A exposição tem proposta itinerante, com previsão de exibição em outros locais do Estado.

Mitologia indígena

A artista quer completar a experiência de perceber o mundo, conforme o pensamento do filósofo francês Maurice-Merleau-Ponty, alertando de que a ciência é sua expressão segunda, pois, primeiro, existem os rios e as montanhas, depois os mapas que as representam, além de refletir sobre a crescente cegueira do homem moderno perante o mundo que habita.

Nas obras há elementos como água, árvores, folhas, flores, peixes, pássaros, nuvens e estrelas que remetem à mitologia das comunidades indígenas do Xingu.

A artista reflete sobre o conteúdo da mostra: “As florestas, sempre tão discutidas e pouco preservadas no mundo e no Brasil, existem para nós como uma realidade? Nós, seres urbanos, em nossa maioria apenas as conhecemos por sua representação. A floresta real não nos é vivenciada. Chega a nós pelas mídias. Talvez por isso não sejamos tocados por todos os apelos contra a devastação e eliminação da vida silvestre, já que temos a impressão de que nunca dependemos dela para nossa sobrevivência?”, indaga Titton.

Sobre a artista

Elizabeth Titton é graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná (UFPR, 1973) e Pintura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP, 1982). Foi diretora do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR), entre 1984 e 1987, e hoje integra o conselho consultivo do espaço. Criadora do Espaço Cultural “Pró-Criar” (1988), instituição que ainda dirige.

Nas décadas de 1970 e 1980, frequentou diferentes cursos de aperfeiçoamento artístico e o ateliê de escultura no Centro de Criatividade de Curitiba. Foi professora do Curso Superior de Escultura da EMBAP (Escola de Música e Belas Artes do Paraná). Tem ativa participação em diferentes associações e conselhos de instituições que se dedicam à promoção e preservação da arte em Curitiba (PR).

Apoio

¬Este projeto foi aprovado pelo Programa Estadual Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), da Secretaria da Cultura do Estado do Paraná, e conta com apoio do Governo Municipal de Toledo e Havan; Produção do Cultural Office. O logotipo da exposição Muirapiranga no Paraná foi criado por Susana Mezzadri.

Visitação

Muirapiranga no Paraná ficará aberta ao público até o dia 31 de março de 2023, com visitação de segunda a sexta, das 08h às 12h, pela manhã, e das 13h30 às 17h30, no período da tarde.

Serviço:

Abertura da exposição Muirapiranga no Paraná, de Elizabeth Titton

Data: 08 de fevereiro de 2023, quarta, 19 horas

Local: Teatro Municipal de Toledo

Rua Santos Dumont, 2626

Vila Industrial

Toledo – Paraná

https://www.facebook.com/teatromunicipaldetoledopr

Visitação:

Segunda a sexta, 08h às 12h, pela manhã, e das 13h30 às 17h30, no período da tarde

Até 31 de março de 2023