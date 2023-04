Teatro recebeu um avião, em homenagem ao vocalista e também piloto, Bruce Dickinson Crédito: Alex Niza

Em uma noite fria, mas aquecida pelos cerca de 2,4 mil fãs que lotaram o Teatro Positivo para prestigiarem o espetáculo The Music Of Jon Lord And Deep Purple, Banda e Orquestra, o maior teatro do Paraná também recebeu um avião, em homenagem ao vocalista e também piloto, Bruce Dickinson.

O avião da década de 40, que faz parte do acervo do WS Aircraft Museum, está em restauração, e era usado por pilotos que faziam treinamento para a Segunda Guerra Mundial. De acordo com o diretor do WS Aircraft Museum, Tide Athayde Júnior, levar um avião para fora do hangar é totalmente inédito. “A aviação é algo que desperta a curiosidade das pessoas, para o público acessar a aviação clássica como essa é difícil, por isso a ideia de trazer até aqui e também esse é o intuito do museu”, conta. O WS Aircraft, que fica em Campo Largo (PR), foi o local onde Bruce Dickinson conheceu em 2022, e voou em um dos aviões do acervo.

Outra ação especial que abrilhantou a noite foram as cervejas especiais Iron Maiden, da cervejaria curitibana Bodebrown. Os três tipos – Legacy, Trooper e Trooper Aces High – foram vendidos para os fãs que aguardavam para entrar no teatro. Além disso, em parceria com o Hard Rock Cafe, as cervejas foram oferecidas também para os camarotes. De acordo com o criador da Bodebrown, Samuel Cavalcanti, a ação foi pensada para os fãs curitibanos. “Não podia ser diferente essa união. E cada passo conquistado é sinônimo de reconhecimento de algo que a gente vem produzindo”, finaliza.

Também em uma ação inédita, o Hard Rock Cafe Curitiba montou uma operação fora do restaurante para atender os quase 100 músicos da banda e orquestra e os camarotes, com os hambúrgueres, além das cervejas especiais. “Os maiores nomes tocam nesse espaço, e somos Hard Rock Curitiba, com muito orgulho, então faz muito sentido estarmos nesse espaço referência no Paraná e na América Latina”, destaca o proprietário do Hard Rock Cafe Curitiba, Rafael Magosso.

Para o diretor da UP Experience, responsável pela gestão do Teatro Positivo, receber essa grande ação foi um presente para o público que compareceu ao espetáculo. “Além do ineditismo do rock com orquestra, a estrutura do Teatro permitiu aproximar grandes marcas para que tornássemos essa noite ainda mais memorável”, finaliza.