Oficina de maquiagem para a Zombie Walk: momento de retomada (Valquir Aureliano)

Vai ter Carnaval em 2023. E para quem está mais para o rock do que para o samba e prefere balançar a cabeça freneticamente a desfilar na avenida, a folia curitibana é um incrível prato a ser saboreado. Entre os dias 16 e 20 de fevereiro (quinta a segunda-feira), por exemplo, acontece a 22ª edição do maior festival de psychobilly da América Latina, o Psycho Carnival, que contará com 39 atrações de seis países diferentes (Alemanha, Chile, Colômbia, Espanha e Holanda, além dos grupos nacionas). Já nos dias 18 e 19 (sábado e domingo) é vez do Extreme Metal Carnival estrear na cena carnavalesca de Curitiba, com 14 bandas de diferentes vertentes do metal extremo (principalmente black e death metal) fazendo a folia headbanger. E no domingo (19) ainda acontece a invasão de mortos-vivos no Centro da cidade, com a Zombie Walk promovendo diferentes atrações culturais e musicais para o público.

