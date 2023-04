Foto: Elenize Dezgeniski

PENéLOPE, um dos trabalhos curitibanos criados durante a pandemia e apresentado em lives no Instagram, chega em versão presencial. A peça ganha os palcos em estreia nacional na capital paranaense. O roteiro debate e reflete relações familiares entre homens e mulheres nos dias atuais e sobre como Elas têm problematizado papéis históricos. PENéLOPE – com texto de Lígia Souza e direção de Nadja Naira – realiza seis apresentações no Teatro José Maria Santos, todas gratuitas. O texto leva ao palco os encontros e reencontros de dois irmãos ao longo de 10 anos: ela uma mulher desprendida e viajante; ele o responsável por permanecer na casa em que cresceram cuidando dos pais.

A fonte de inspiração para a personagem título é Penélope da mitologia grega (Odisseia de Homero). Na história, ela passa 20 anos esperando o retorno de Ulisses, seu marido, que lutava na Guerra de Tróia. No texto de Lígia Souza, a dinâmica é repensada para as relações familiares já que, agora, nesta nova história, entre os dois irmãos, é a mulher quem ganha o mundo, enquanto ele permanece esperando. Segundo Lígia, PENéLOPE debate a própria presença da mulher na contemporaneidade já que “faz parte da arte repensar e problematizar as condições atuais, e o papel da mulher na manutenção e cuidado da família ainda é um tabu que merece ser mais discutido”.

Em cena, se reencontram os atores Uyara Torrente (também vocalista da curitibana A Banda Mais Bonita da Cidade) e Pablito Kucarz. Os dois estiveram juntos em diversos trabalhos que marcaram a cena curitibana, como Chiclete & Som, Com Amor e O Beijo. A peça também marca a volta de Uyara aos palcos, depois de anos se dedicando à música. Capitaneados pela direção de Naira, os artistas dão vida a estes dois irmãos, seus afetos, dilemas e desamores. Em PENéLOPE, o histórico de trabalho que os dois atores já haviam construído em outros trabalhos trouxe uma nova camada pra relação dos personagens e um vínculo muito maior entre os irmãos.

Embora tenha sido viabilizada sem recursos, com investimento da companhia, a temporada tem entrada franca. O público que desejar poderá contribuir voluntariamente adquirindo cartões postais exclusivos com frases da dramaturgia, ou, ainda, o livro com o texto da peça, também publicado pela la lettre, a partir de R$5,00 e R$25,00, respectivamente. Estes produtos estarão disponíveis após as apresentações, na lojinha montada no hall do teatro.

SINOPSE

Dois irmãos se encontram depois de muitos anos sem contato. O que essa escolha vai gerar? Eles possuem um passado em comum, algumas lembranças que surgem de um passado compartilhado. Eu conheço você! Mas, ao mesmo tempo, o luto, a distância e o silêncio mantido por anos faz surgir uma culpa e um ódio pela ausência.

Quais são as ficções possíveis de quem fica e de quem parte?

SERVIÇO

PENéLOPE – Teatro adulto

De 28 de abril a 7 de maio I Sextas e sábados às 20h, domingos às 19h.

Teatro José Maria Santos (R. Treze de Maio, 655 – São Francisco, Curitiba)

Entrada Franca. Retirada de ingressos a partir de 1 hora antes no local. Sujeito à lotação.

Classificação: 14 Anos I Duração: 60 Minutos

FICHA TÉCNICA

Texto: Ligia Souza

Direção: Nadja Naira

Assistente de Direção: Paulo Rosa

Elenco: Pablito Kucarz e Uyara Torrente

Desenho de Som: Álvaro Antônio

Iluminação: Paulo Rosa

Cenografia e Identidade Visual: Pablito Kucarz

Direção de Produção: Igor Augustho

Produção Executiva: Bruna Bazzo e Rebeca Forbeck

Cenotécnico: Fabiano Hoffmann

Fotografias: Elenize Dezgeniski

Assessoria de Imprensa e Redes Sociais: Bruna Bazzo

Assessoria em Marketing Digital: Platea Comunicação

Realização e Produção: Pomeiro Gestão Cultural

Realização e Criação: la lettre criação