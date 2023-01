Divulgação

A Rua da Cidadania da Matriz , na Praça Rui Barbosa, voltará a ser, a partir de fevereiro, uma das salas de aula dos cursos de arte oferecidos pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC). A informação é do Núcleo Regional do órgão, que coordena a oferta de modalidades grátis e autossustentáveis.

Este ano estão sendo ofertados cursos de marchetaria, violão popular, teatro infanto-juvenil, teatro adulto, teclado, técnica vocal e violino, além das aulas do projeto MusicaR (de musicalização infanto-juvenil) e Nosso Canto (de canto coral para adultos). Essas duas últimas modalidades não têm custo e começam em março, um pouco depois das demais.

Dependendo da modalidade escolhida, os interessados devem entrar em contato com o Núcleo da FCC ou combinar com o professor. Além da Rua da Cidadania, também funcionam como sedes dos cursos o Solar da Cultura e o Conservatório de Música Popular Brasileira, também no Centro.

Serviço: Cursos de arte na Regional Matriz

Autossustentáveis (mensalidade: R$ 60,00)

MARCHETARIA

Professor: Sílvio Antônio Cáceres

Telefone: (41) 99604-7391

Dia: Todas as segundas-feiras

Horário: 09h às 11h e das 14h às 16h (2h/aula em grupo)

Faixa etária: a partir de 15 anos

Local: Mercado Central – Rua da Cidadania da Regional Matriz

Rua: Praça Rui Barbosa, 101

Violão popular

Professor: Cláudio Salamunes

Telefone: (41)99966-4616

Dia: Todas as terças-feiras

Horário: 09h às 17h (1h/aula em grupo)

Faixa etária: a partir de 7 anos

Local: Mercado Central – Rua da Cidadania da Regional Matriz

Rua: Praça Rui Barbosa, 101

Teatro para crianças e adolescentes

Professor: Sara Dobginski de Moraes

Telefone: (41)99981-5194

Dia: Todas as terças-feiras

Horário: 14h e 15h (1h/aula em grupo)

Faixa etária: de 07 a 14 anos

Local: Auditório do Solar da Cultura

Rua: Rua Dr. Claudino dos Santos, 142 – Largo da Ordem

Teatro para adultos

Professor: Sara Dobginski de Moraes

Telefone: (41)99981-5194

Dia: Todas as terças-feiras

Horário: 16h e 17h (1h/aula em grupo)

Faixa etária: a partir de 15 anos

Local: Auditório do Solar da Cultura

Rua: Rua Dr. Claudino dos Santos, 142 – Largo da Ordem

Teclado

Professor: Fernanda Morato

Telefone: (41)99865-7476

Dia: Todas as quartas-feiras

Horário: 09h às 17h (1h/aula em grupo)

Faixa etária: a partir de 7 anos

Local: Mercado Central – Rua da Cidadania da Regional Matriz

Rua: Praça Rui Barbosa, 101

Técnica vocal

Professor: Bianca Hernacki Amante

Telefone: (41) 98510-2778

Dia: Todas as quintas-feiras

Horário: 09h às 17h (1h/aula em grupo)

Faixa etária: a partir de 10 anos

Local: Mercado Central – Rua da Cidadania da Regional Matriz

Rua: Praça Rui Barbosa, 101

Violino

Professor: Luis Sérgio Della Roveri

Telefone: (41) 99673-3792

Dia: Todas as sextas-feiras

Horário: 09h às 17h (1h/aula em grupo)

Faixa etária: a partir de 4 anos

Local: Mercado Central – Rua da Cidadania da Regional Matriz

Rua: Praça Rui Barbosa, 101

Gratuitos:

MusicaR

Telefone: 3321-2854 / 99891-6515

Email: secretariaprogramamusicar@gmail.com

Dia: segundas e quintas

Horário: manhã e tarde

Faixa etária: de 07 a 17 anos

Local: Conservatório de MPB e Solar da Cultura

Rua: Mateus Leme, 90 e Dr. Claudino dos Santos, 142

Nosso Canto

Inscrição: https://bit.ly/3KreJ2R

Formulário reserva: https://forms.gle/UW5fFt9Ff3zTycmh7

Dia: Todas as Quartas-feiras

Horário: 19h30 às 21h30 (2h/aula em grupo)

Faixa etária: A partir de 18 anos

Local: Auditório do Solar da Cultura

Rua: Rua Dr. Claudino dos Santos, 142