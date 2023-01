40ª Oficina de Música de Curitiba. Concerto sinfônico com alunos, nos instrumentais e na regência, levou ao palco do Guairão sucessos da icônica banda britânica Led Zeppelin. Curitiba, 29/01/2023. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Domingo (29/1) foi dia de rock na 40ª Oficina de Música de Curitiba. O concerto sinfônico com alunos, nos instrumentais e na regência, levou ao palco do Guairão sucessos da icônica banda britânica Led Zeppelin. O público, que às 11 horas lotou as quase 3 mil cadeiras do teatro, foi ao delírio.

Led Zeppelin sinfônico contou com a participação de 70 jovens músicos alunos das classes de instrumentos e da turma de Regência. Para dar intensidade ao concerto foi convidada uma banda de rock, com acompanhar a orquestra com os músicos Rodrigo Godoy, no vocal; Mateus Brandão na guitarra, Junior Dunga no baixo, James Bertisch no teclado e Tiago Brando na bateria.

“Maravilhoso, achei uma excelente ideia esse concerto com orquestra fazendo rock. Não me lembro de ter visto uma apresentação assim e o que achei mais legal é terem colocado alunos da oficina pra reger o concerto”, disse Lúcia Tuchinski.

Orientados pelo maestro Abel Rocha, também diretor da área erudita da Oficina, cada um dos 11 sucessos do Led Zeppelin teve na regência da orquestra um estudante. Jonny Martins conduziu orquestra, banda e vocal em Kashmir, do álbum Physical Graffiti, de 1975.

Para reger a mais clássica e celebrada música da banda britânica no palco do Guaírão, Stairway to Heaven, foi chamada a aluna Olga Dutra. E o paraguaio Juan Ramon conduziu a execução de All my love, de 1975.

“Só assisti a um show assim na televisão, achei sensacional e essa combinação de orquestra com rock casou muito bem”, disse o gerente de marketing do Hard Rock Café de Curitiba, Márcio Guimarães.