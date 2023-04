O espetáculo Matéria Escura (Crédito: Divulgação/Humberto Araújo)

A 31ª edição do Festival de Curitiba fez a capital paranaense respirar arte, ao reunir mais de 200 mil espectadores, e foi além: investiu na diversidade, na inclusão, na inovação e na preocupação social, presentes nas diferentes mostras do evento.

Em duas semanas, o festival contou com programação diversa e opções gratuitas. Com um total de 350 atrações em 65 espaços da cidade, o “festival para todos” movimentou a cena cultural e a economia de Curitiba, gerando mais de 2.600 empregos, entre diretos e indiretos, e envolveu 1.500 artistas.

Nos palcos, na plateia e em sua equipe, o Festival de Curitiba desenvolveu ações inclusivas e que buscaram a representatividade. Uma parceria inédita com o Instituto Reviver Down acolheu cerca de 30 pessoas com Síndrome de Down no quadro de colaboradores do evento, que teve na abertura peça formada justamente por atores portadores do “T21” (Trissomia do cromossomo 21). “Hamlet”, da companhia peruana Teatro La Plaza, combateu o preconceito e comoveu a plateia que lotou o Guairão, dando a arrancada para uma edição histórica.

As ações inclusivas visando a acessibilidade estiveram presentes em outras peças do Festival de Curitiba. Foram mais de 25 espetáculos com libras ou audiodescrição.

Enquanto a inclusão e acessibilidade marcaram a programação, nos bastidores o clima de inovação movimentou o setor cultural. Pela primeira vez, o Festival de Curitiba realizou a Rodada de Conexões, espécie de ‘rodada de negócios’ com foco exclusivo na troca de experiências na área cultural. O evento, em parceria com o Sebrae, promoveu reuniões entre grupos de teatro, programadores culturais e curadores de diversos festivais do Brasil e de outros países, sendo uma oportunidade para as companhias locais e de outros estados apresentarem seu trabalho, produtos e serviços em busca de novos mercados.

Com resultados expressivos nos teatros, ações inovadoras e diferentes públicos abrangidos, a diretora do Festival de Curitiba, Fabíula Passini, classificou a 31ª edição do evento como histórica. “Vivemos um momento de reconstrução e de fortalecimento da arte, após o período crítico da pandemia. Vimos essas vibrações e emoções nos palcos e nas plateias, nas ruas e nos espaços artísticos da cidade, por meio desse importante encontro olho no olho entre artistas e público. É importante ressaltar também o trabalho da curadoria, de toda a equipe de produção e comunicação para o sucesso da 31ª edição”, afirmou.

O diretor do Festival de Curitiba, Leandro Knopfholz, destacou a contribuição do Festival de Curitiba para fomentar a economia criativa da cidade e movimentar a cena cultural. “Entramos na nova década do Festival de Curitiba, após as comemorações dos 30 anos, com o pé direito e recordes de público. Foram centenas de empregos gerados, uma alta movimentação econômica na cidade, com bares, restaurantes, hotéis, ambulantes, transportes e várias áreas do comércio com vendas expressivas. Além dos palcos e junto da arte, o festival fomenta a economia criativa de Curitiba”, disse.

Mostra Lucia Camargo

Com uma nova curadoria, composta pela produtora e pesquisadora Daniele Sampaio, pela atriz e diretora Giovana Soar e pelo dramaturgo e crítico teatral Patrick Pessoa, a mostra Lucia Camargo teve como marca a diversidade contemporânea do teatro nacional e internacional e a representatividade de diferentes grupos.

A programação contou com 32 espetáculos e público de 40 mil pessoas que lotou os teatros da cidade. No total, foram 70 apresentações, 41 sessões com ingressos esgotados e 3 sessões extras.

A mostra teve 7 estreias nacionais e uma internacional dentro de uma programação que se preocupou com a diversidade e a representatividade. Paralelo a isso, a organização do evento elaborou ações para inserir públicos diversos no teatro, com distribuição de 7 mil ingressos para coletivos e instituições sociais, tornando o acesso à arte democrático.

Fringe

O acesso à cultura marcou o Fringe, que retornou após 3 anos e contou mais de 40 espetáculos gratuitos, de um total de 280 atrações que movimentaram ruas, praças, parques, teatros e espaços independentes de Curitiba e da Região Metropolitana, proporcionando arte para mais de 50 mil espectadores.

Em um novo formato, o Fringe foi organizado em 15 mostras, além do Circuito Independente, que teve programação diversa em 23 teatros, aquecendo a cena teatral e fomentando companhias e espaços locais.

Risorama

O Risorama proporcionou uma explosão de gargalhadas e fez ‘tremer’ o Viasoft Experience durante os seis dias de apresentação da 19ª temporada, reunindo mais de 17 mil espectadores. O sucesso foi tamanho que tiveram de ser abertas três sessões extras para que mais pessoas pudessem ir ao tradicional show de stand up comedy do País, para conferir a performance dos maiores humoristas da atualidade.O evento tem curadoria de um dos ícones e precursores desse tipo de espetáculo de humor no País, Diogo Portugal.

Guritiba

A mostra do Festival de Curitiba voltada para crianças uniu arte, educação e diversão,com público de mais de 3 mil pessoas. Além da programação aberta no Teatro Bom Jesus que fez barulho entre a criançada, o Guritiba teve ações sociais em 12 instituições infantis da capital paranaense que acolhem crianças em situação de vulnerabilidade. Trata-se de um público com mobilidade reduzida, por diferentes questões sociais, para ir até os teatros. Por isso, o Guritiba compartilhou a arte dentro das instituições.

MishMash

Com programação pensada para agradar toda a família, com muita música, malabarismo e mágicos, o MishMash deste ano aconteceu no Viasoft Experience, e teve público estimado de 3 mil pessoas. O evento teve como mestre de cerimônia o cantor e ator Evandro Mesquita, famoso por ser vocalista da banda Blitz e pelos trabalhos em cinema e televisão, como o do mecânico Paulão na série A Grande Família, será o mestre de cerimônias do evento.

Gastronomix

A gastronomia de alta qualidade aliada à música instrumental e artes cênicas em um espaço deslumbrante marcaram o Gastronomix, evento que reuniu 7 mil pessoas. O evento teve curadoria do premiado Chef Celso Freire e contou com a participação de restaurantes nacionais e internacionais, utilizando gastronomia sustentável e fornecedores locais para diminuir os impactos ambientais.

Interlocuções

O Interlocuções trouxe programação cultural gratuita dentro do festival com debates, encontros, palestras, mesas redondas, sessões de autógrafos, oficinas, filmes e lançamentos de livros e reuniu mais de 3 mil pessoas durante as duas semanas de evento.

31º Festival de Curitiba em números: