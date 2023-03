(Divulgação)

Virtuosos músicos internacionais e curitibanos se unem em grande concerto para celebrar os 330 anos da cidade. De Nova Iorque a Curitiba, três vezes ganhadora do prêmio Grammy Awards, Isabel Leonard será solista ao lado dos músicos da capital paranaense Ornella de Lucca e Vitorio Scarpi. A Camerata Antiqua, grupo erudito mantido pela Prefeitura de Curitiba, acompanha os solos, regida pelo norte-americano Ira Levin.

Em apresentação única, o concerto acontece no aniversário da cidade, 29 de março, às 20h, no Teatro Positivo. Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 25, de forma on-line pela plataforma Disk Ingressos.

encedor da maior premiação de canto lírico do Brasil, o Concurso Brasileiro Maria Callas, o tenor Vitorio Scarpi está ansioso para celebrar a sua cidade natal.

“Sinto que posso devolver a Curitiba o que ela me ofereceu. Se hoje tenho uma carreira consolidada é porque me formei como cantor aqui”, comentou Vitorio Scarpi. “A cena de música erudita na cidade está crescendo e esse concerto vem para mostrar o que a cidade merece.”

Entre seus solos, o mais esperado está a intepretação de Granada, de Agustin Lara. A obra será apresentada em alusão ao tenor Jose Carreras, que cantou em concerto memorável nos 300 anos de Curitiba (1993), na primeira gestão do prefeito Rafael Greca, e nos 315 anos de Curitiba (2008), na inauguração do Teatro Positivo.

Para a soprano Ornella de Lucca, que estuda canto em Salzburgo, na Áustria, Isabel Leonard sempre foi uma inspiração. Já assistiu à mezzo-soprano diversas vezes no Carnegie Hall, um dos maiores teatros mundiais, em Nova Iorque.

“A energia que Isabel Leonard passa no palco é incrível. Estou muito contente em poder trabalhar com uma referência para mim e animada para ouvir as peças de Mozart e Rossini, que são suas excelências”, disse Ornella de Lucca.

A Melodia Sentimental e a Cantilena da Bachianas Brasileiras n. 5, de Villa-Lobos, são os solos mais aguardados por Ornella.

“Como curitibana fico feliz e orgulhosa em poder participar do concerto. Vou colocar todo o coração, não apenas por ter nascido nesse lugar que me é tão querido, mas por cantar um compositor brasileiro que tenho respeito e profunda admiração”, disse Ornella de Lucca.

O concerto lírico tem ainda o acompanhamento da Camerata Antiqua de Curitiba. Há um ano para completar seu meio século de existência, o grupo sempre foi destaque nas comemorações de aniversário da cidade. Constituída por Coro e Orquestra é um dos símbolos musicais locais.

Serviço: Concerto dos 330 anos de Curitiba

Solistas: Isabel Leonard, Ornella de Lucca e Vitorio Scarpi

Camerta Antiqua de Curitiba, com regência de Ira Levin

Data: 29 de março (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Campo Comprido)

Valores: de R$ 25 (meia-entrada) a R$ 100

Compra pelo Disk Ingresso