Com filmes nacionais, internacionais e clássicos, a Cinemateca oferece no mês dos 330 anos de Curitiba, uma programação para todos os gostos em março. Entre os destaques do mês no espaço da Fundação Cultural de Curitiba estão dois filmes da atriz americana Joan Crawford, uma mostra de filmes em língua francesa, além de um documentário sobre a primeira palhaça negra do Brasil.

A entrada em todas as sessões é gratuita. Confira aqui a programação completa.

Dois clássicos estarão em exibição neste mês, como parte da programação do Cineclube do Atalante. Neste sábado (4/3), às 16h, o filme Humoresque (1946), e no outro sábado (18/4), Os Desgraçados não choram (1950). Ambos estrelados pela premiada atriz Joan Crawford, que, se viva, faria seu aniversário de 119 anos em março.



Humoresque conta a história de um jovem violinista pobre que se envolve com uma socialite, interpretada por Crawford. Ela também se torna sua mecenas. Ao longo da história dois acabam tendo uma relação com altos e baixos, com aproveitamentos e sensações de culpa, tudo acompanhado por uma trilha sonora indicada ao Oscar.

Já em Os Desgraçados não Choram, Crawford também interpreta uma socialite, que consegue, conquistando vários homens, alcançar posições importantes, se envolvendo, inclusive, com gangsters ricos.

Produções nacionais

O cinema brasileiro também estará presente na programação da Cinemateca de Curitiba. Dois filmes nacionais estarão em exibição. O primeiro será o documentário Minha Avó era Palhaço, que será exibido na quarta-feira (8/3). O filme explora a trajetória artística de Maria Eliza Alves dos Reis, a primeira palhaça negra do Brasil.

Na quinta (9/3), será exibido o inédito Marcha, produzido pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Trata-se de um curta de ficção sobre um homem chamado Pedro, que decide ir embora de sua cidade de interior. Depois de uma confusão com um grupo de hippies e uma Kombi, acaba abandonado em Curitiba, onde encontra uma nova amiga, uma partida de sinuca, uma perseguição e um novo emprego.

Mostra da Francofonia

Além dos filmes brasileiros, no fim de março, a Cinemateca também contará com uma mostra internacional. A Francofonia trará para o espaço cinco filmes de países de língua francesa como Bélgica, Suíça e Canadá, além de longas franceses.

A Mostra será realizada dos dias 22 a 25 de março (quarta-feira a sábado). Os filmes selecionados são: Film, mémoire vivante de notre temps (2021); Une Rivière métissée (2020); Last Dance (2022); Indes Galantes (2021); e Mentiras Secretas (2021).

Programação da Cinemateca de Curitiba em março

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco

Entrada grátis



Dia 4 (sábado) – 16h

Humoresque

Clube do Atalante

(EUA, 1946, drama, 125 min) Direção: Jean Negulesco.

Classificação: 14 anos

Dia 8 (quarta-feira) – 18h30

Minha Avó era palhaço

(BR, 2016, documentário, 52′, livre) Direção: Ana Minehira e Mariana Gabriel

Classificação: Livre



Dia 9 (quinta-feira) – 19h

Marcha

(BR, 2023, ficção, 35 min) Direção: Beto Eisenring

Classificação: 14 anos



Dia 18 (sábado) – 16h

Os Desgraçados não choram – Cineclube do Atalante

(The Damned Don’t Cry, EUA, 1950, noir/drama, 103 min) Direção: Vincent Sherman.

Classificação: 14 anos



Dias 22 a 25 (quarta-feira à sábado)

Mostra de filmes da Semana da Francofonia 2023