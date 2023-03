Cido Marques

O Cine Passeio completa quatro anos nesta segunda-feira (27/3). Ao longo desse período marcado por uma pandemia, as duas salas (Ritz e Luz) do cinema de rua mantido pela Fundação Cultural de Curitiba chegaram à marca de 170 mil pessoas que assistiram aos filmes da programação curatorial do espaço, que mesmo antes de completar um ano foi considerado pela Revista Exibidor um dos mais legais do mundo.

O número não considera as sessões grátis, mostras e festivais que ocuparam o espaço. “Se considerarmos todos os eventos, certamente tivemos por aqui umas 200 mil pessoas nesse período”, avalia Juliana Pedrozo, gestora do Cine Passeio.

Nos quatros anos de atividades, o Cine Passeio exibiu 575 títulos de filmes com ingressos pagos, em 6.139 sessões. O campeão de bilheteria até aqui é o longa sul-coreano Parasita (2019), que teve público de 7.597 pessoas.

Cinema nacional sempre em cartaz

O cinema nacional também brilhou nas salas do Cine Passeio. Em segundo e terceiro lugar entre os mais assistidos nestes quatro anos estão Bacurau e A Vida Invisível, que tiveram público de 5.970 e de 4.213, respectivamente.

Na lista dos 10 filmes mais vistos nas telas do Cine Passeio constam ainda Marte Um e Medida Provisória, duas obras de 2022.

A programação de filmes brasileiros é uma política curatorial do Cine Passeio desde sua abertura, e demonstrou assertividade com o público. Houve semanas em que a maioria esmagadora dos filmes em cartaz foi brasileira.

O cineasta curitibano Marcos Jorge, um dos curadores do Cine Passeio, explica que a disponibilidade de filmes é muito variável, mas todas semanas pelo menos um título nacional esteve em cartaz. “Desde o início estabelecemos que teríamos ao menos um filme brasileiro em cartaz a cada semana, meta que cumprimos religiosamente nestes quatro anos, pois acreditamos demais na importância do cinema feito em nosso país, um cinema que fala a nossa língua”, destaca.

Pandemia entra em cena

Assim como todas as salas de cinema do país e até do mundo, o Cine Passeio fechou durante o ano de 2020, nas véperas de completar um ano de existência, e em 2021 funcionou parcialmente. A retomada efetiva aconteceu no ano passado, e mesmo assim, com critérios de distanciamento social até a efetiva liberação dos protocolos sanitários.

“Quase dois dos quatro anos de atividades ficamos em modo on-line ou em funcionando com absoluto rigor no distanciamento social”, lembra Juliana.

Para não se afastar do público, durante o isolamento social, o Cine Passeio funcionou com sessões virtuais, e a Sala Vitória permaneceu na programação do espaço para exibições on-line gratuitas de filmes, especialmente filmes do circuito nacional.

Mostras e lançamentos de produções locais

Com a retomada das atividades presenciais a partir de 2022, o Cine Passeio abriu as portas para produções locais. Filmes rodados em Curitiba ou com algum DNA local marcaram presença no espaço. A Mesma Parte de Um Homem (Ana Johann), Jesus Kid e Deserto Particular (Aly Muritiba), Eneida (Heloisa Passos) e Mirador (Bruno Costa) tiveram lançamentos dentro do Cine Passeio.

Durante o ano, o cinema da Prefeitura recebeu o importante Festival Internacional Olhar de Cinema, a Mostra de Cinemas Africanos, a Djanho – Mostra Internacional e Interbairros de Cinema Fantástico de Curitiba, o Curta 8 – Festival Internacional Super 8 de Curitiba e uma mostra do Fidé (Festival Internacional do Documentário Estudantil).

Em 2022, o Cine Passeio também foi o local das comemorações dos 30 anos do Grupo Dignidade, que trabalha em prol da cidadania e dos direitos LGBTI+.

Acessibilidade e tecnologia

Cine Passeio expandiu sua acessibilidade para além das vagas reservada em assentos especiais. Em 2022, o cinema inaugurou equipamentos para pessoas com deficiência visual e auditiva, com transmissão em tempo real de audiodescrição e tradução em libras.