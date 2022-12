Divulgação/Mirage

O Mirage Circus lança promoção de ingressos com metade do preço válido para todas as áreas e dias de espetáculo, até o dia 18 de dezembro.

Inspirado em Las Vegas e com mais de 800 toneladas de estrutura e equipamentos de última geração, o Gigante Brasileiro, como é conhecido, está localizado no Expotrade Convention Center em Pinhais, e conta com espetáculos diversificados. Fazem parte de sua programação o trapézio, malabarismo, mágica, motocross Freestyle, com incríveis saltos de 10 m de altura, globo da morte e muita diversão com os palhaços.

O Mirage Circus permanece em Curitiba até o dia 18 de dezembro, e logo mais segue para a cidade de Florianópolis (SC).

Garanta seu ingresso pela bilheteria física, ou pelo site www.guicheweb.com.br/miragecircus

Serviço

Mirage Circus

Local: Expotrade Convention Center, Pinhais (PR).

Horário dos espetáculos:

Terça-feira a sexta-feira, às 20h30 Sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h30.

Contato: www.miragecircus.com.br