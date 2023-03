Cido Marques

Mais um show que entrará para a história do icônico Teatro do Paiol, em Curitiba, aconteceu na noite deste sábado (4/3). O trio Pérolas Negras, formado pelas divas da música brasileira Eliana Pittman, Alaíde Costa e Rosa Marya Colin, fez muita gente se emocionar na reabertura do Teatro do Paiol. A programação integra as comemorações dos 330 anos de Curitiba.

As três divas já haviam se apresentado no Paiol durante as décadas de 1970 e 1980 e voltaram para a reabertura. Neste domingo (5/3) elas voltam para mais uma sessão, às 20h. Os ingressos estão esgotados.

O Teatro do Paiol, marco da Fundação Cultural de Curitiba, passou por uma grande reforma estrutural e ficou quase um ano fechado.