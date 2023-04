Apresentação da paixão de Cristo, pelo Grupo Lanteri 2022 (Crédito: Divulgação/Foto: Reinaldo Reginato)

Mais de 20 mil pessoas estão sendo esperadas para ver a tradicional encenação da Paixão de Cristo do Grupo Lanteri na próxima Sexta-Feira Santa, dia 07 de abril, às 19h, em Curitiba. Após cinco anos se apresentando em Araucária, o grupo retorna a capital para inaugurar um espaço próprio, Espaço Lanteri, no bairro Orleans.

A área de 15 mil m2, que fica entre a Rodovia do Café e a Rua Amadeu Piotto, foi doada em comodato pela Arquidiocese de Curitiba. Esta será a 45 ª apresentação do grupo. A entrada é gratuita, mas quem quiser pode contribuir doando 1kg de alimento não perecível para o Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense). De acordo com os organizadores mesmo com chuva haverá apresentação.

Futuramente, a intenção do grupo é construir no local uma cidade cenográfica para a apresentação da Paixão e de outros espetáculos do repertório. “Uma cidade cenográfica vai possibilitar uma experiência ainda mais imersiva, envolvente e emocionante”, conta o diretor artístico Aparecido Massi.

A encenação este ano é composta por 31 cenas que narram a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, ascensão e ressureição. A duração do espetáculo, que traz ao palco cerca de 90 personagens, é de aproximadamente 120 minutos. A estrutura do espetáculo possui 4 palcos e passarelas que somam 800 m².

A Paixão de Cristo do Grupo Lanteri é a segunda maior apresentação, ao ar livre, do Brasil. Este ano vai envolver cerca de 800 voluntários entre atores, equipe técnica e produção. A primeira apresentação do espetáculo foi em 1978, na Vila São Paulo, no Uberaba, em Curitiba.

O acesso ao local da apresentação é livre, o público poderá chegar cedo para garantir um bom lugar. O início da encenação está marcado para às 19h, mas a partir das 18h15 os atores do grupo farão performances para preparar o público para o clima do espetáculo.

“Estar de volta a Curitiba é uma emoção, todos estão convidados a partilhar e vivenciar este momento de alegria e de reflexão com a gente. Venham se emocionar também”, convida Edson Luiz Martins, diretor de produção do Grupo Lanteri.

Para quem preferir ir de carro, o tempo estimado da região central até o Orleans é de 20 minutos.

Grupo Lanteri

Há mais de 45 anos o Grupo Lanteri ocupa lugar de destaque no cenário cultural de Curitiba atraindo multidões em suas apresentações populares. ‘Teatro feito pelo povo para o povo’ é o lema que caracteriza o grupo. Seus integrantes são voluntários, pessoas de todas as idades, religiões e classes sociais que se renovam anualmente.

Projeto realizado pelo Grupo Lanteri e Ministério da Cultura. Patrocínio: Copel, Sanepar, Nichele Materiais de Construção e Governo do Estado do Paraná.

SERVIÇO

Espetáculo: Paixão de Cristo – Grupo Lanteri

Dia: 07 de abril (Sexta-Feira Santa)

Horário: 19h

Local: Espaço Lanteri (Rua Amadeu Piotto, 590 – Orleans)

Ingresso: Entrada Gratuita (Opcional: 1kg de alimento não perecível)

Duração: 120 minutos

Informações: 41 99935 8698 / 41 99623 9464 www.grupolanteri.com.br