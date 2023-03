Reprodução/Vox Urbe

Os poéticos encontros do Vox Urbe estão de volta e cheios de novidades. A edição 2023 do tradicional evento literário curitibano ampliou sua já potente curadoria na intenção de valorizar a diversidade de olhares, vivências sociais, vozes e corpos poéticos. Ao longo do mês de março, o Teatro da Caixa será ocupado por seis encontros com dois convidados por noite, autores que bebem na fonte das expressões de rua e da cultura periférica, da comunidade LGBTQIA+, da negritude e do feminismo. A entrada é gratuita.

O primeiro bloco do Vox Urbe 2023 acontece nos dias 9 e 10, 16 e 17 e 23 e 24 de março, com os autores lendo e conversando sobre suas criações. No dia 22 de março haverá uma mesa redonda em parceria com o Fórum de Literatura de Curitiba e no dia 8 de abril o projeto participa da programação do 31.º Festival de Curitiba, com a Trupe Periferia. Estão confirmados na programação Trava da Fronteira & Daniele Rosa; Gizele Carneiro & Rosane Arminda; Nick Blackout & Richard Roch; Gal Freire & Be RGB; Ricardo Pedrosa Alves & Roberto Prado e Jussara Salazar & Olivio Jekupe.

Um segundo bloco de encontros deve acontecer entre abril e maio, assim como a nova edição do projeto irmão, Pássaros Ruins, com registros audiovisuais de poetas da cena local, e que tem as mesmas curadorias e Direção Artística.

“Será uma edição com mais pessoas da periferia. Curitiba tem essa coisa de privilegiar o centro e queremos quebrar um pouco isso”, pontua Ricardo Pozzo, idealizador do projeto. Este ano ele compartilha a curadoria com a poeta e professora Julia Raiz, atuante na literatura feminista em coletivos de mulheres escritoras, e Kenni Rogers, ativista da arte-educação, responsável por diversas ações de formação de jovens leitores. “Tivemos a preocupação de fazer uma programação mais diversa possível, em estilo e no recorte de identidades de luta”, completa Julia.

Para Kenni, a curadoria coletiva traz a possibilidade de vislumbrar caminhos, estabelecer diálogos e apontar potências. “O legal é que esses jovens poetas trazem uma nova forma de escrever, declamar e recitar. Eles trazem um discurso que vem de realidades diferentes e quando ocupam os espaços aumentamos a capacidade do olhar humano como um todo”, pontua, acrescentando que as questões também mudam, com esses jovens falando. “Não conversamos mais sobre editoras, publicação ou produção literária. Essas vozes urgentes falam de necessidades humanas invisibilizadas, de mazelas sociais que a grande mídia nem sempre está pronta para falar e que a cidade ignora”, completa.

Convidados – Andrê Francisconi (Trava.da.Fronteira) é atriz, travesti, dramaturga e transformista. Se iniciou no teatro como extensionista no COTE’COI, um projeto de formação e pesquisa em teatro da UNILA. Fez parte por 2 anos do Coletivo de Transformistas de Foz do Iguaçu, teve passagem pelo Núcleo de Dramaturgia do SESI-PR no ano de 2021 e foi Atriz pela Companhia de Teatro da UFPR por 4 anos. Articula suas poéticas a partir da performance, do teatro e do SLAM POETRY, tendo vencido a Batalha Estadual do Paraná no ano de 2022. Vive a pretensão de fissurar espaços e criar novas possibilidades de existência na rua e em cena.

Daniele Rosa é poeta e mediadora de leitura. Edita fanzines e publicações artesanais na Conserva Edições e é integrante da Membrana. Teve poemas publicados na Feijoada da Meia Noite, Totem & Pagu, Revista Ensaia, Revista Farpa e Jornal Boca do Inferno, entre outros. Participou das coletâneas Detonação, corja! e Envelope Membrana. Lançou a dramaturgia Perpétuo (Urutau, 2021). Para 2023 prepara seu primeiro livro de poemas “café da manhã com arranha-céus”.

História – Um dos principais eventos literários da cidade, o VOX URBE – Encontro de Poesia nasceu da articulação do poeta Ricardo Pozzo e da empresária Ieda Godoy, que abrigou o evento no Wonka Bar, um dos principais espaços culturais em forma de bar da capital. Esta será a segunda temporada com direção artística do diretor e poeta Adriano Esturilho, da Processo Multiartes, que assina a produção.

A Processo entrou no circuito em 2017. Até então, o Vox acontecia nas madrugadas de terça no Wonka Bar, sem incentivo público. Em 2018, a Processo Multiartes produziu a primeira edição realizada com recursos públicos através do Programa Estadual de Incentivo à Cultura, e agora na edição de 2023 com recursos do Incentivo à cultura da Fundação Cultural de Curitiba, o que permitiu aprimorar a dinâmica, equipe, potência estética, a divulgação e, consequentemente, seu alcance de público. Ao todo, cerca de 100 poetas já participaram dos Vox Urbe.

Ficha Técnica:

Realização: Processo multiartes

Produção: Candaces Produção Cultural e Vão Livre Produções Artísticas

Apoio: Caixa Cultural. Governo Federal

Incentivo: Celepar

“Projeto realizado com recursos do programa de apoio e incentivo à cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba”

Serviço:

O que: Vox Urbe 2023

Onde: Teatro da Caixa (Conselheiro Laurindo, 280)

Horário: 19h30

Ingressos: Entrada Franca – Retirar ingressos com uma hora de antecedência

Programação:

09/03: Trava da Fronteira & Daniele Rosa

10/03 : Gizele Carneiro & Rosane Arminda

16/03 :Nick Blackout & Richard Roch

17/03 :Gal Freire & Be RGB

23/03 :Ricardo Pedrosa Alves & Roberto Prado

24/03 :Jussara Salazar & Olivio Jekupe