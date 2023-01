Divulgação/Assessoria de Imprensa

A primeira edição da Festa Ping Pong em 2023 está repleta de grandes atrações e promete agitar o Tork N’ Roll no dia 11 de fevereiro (sábado). Além de Francine Missaka, a Japa do Double You, a festa terá a ilustre presença de Eriberto Leão, um dos mais conceituados atores de cinema, teatro e teledramaturgia da atualidade.

Mostrando outra faceta de seus talentos, Eriberto Leão participará do show da banda T.R.E.N. (Tributo ao Rock Nacional), formada por grandes músicos, como Mingau (baixista do Ultraje a Rigor), Graveto (baterista do Charlie Brown Jr.), Ivan Sader (Kiss FM) e Fred Gonçalves.

Participam da festa a Japa do Double You, que promete transformar a casa em uma verdadeira pista de dança com inúmeros hits dançantes dos anos 1990, além da banda Nega Fulô. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla. Devido a grande procura, os convites já estão no 2º lote, por valores promocionais a partir de 50 reais.

Eriberto Leão

O ator Eriberto Leão tem uma conexão forte com o rock and roll. Nos anos 1990, foi o cantor da banda Hip Monsters, que contava com o ex-VJ da MTV, Gastão Moreira. Leão era vocalista da banda, com a qual gravou o álbum Música Popular Do Espaço, em 1999.

A partir de 2013, foi o protagonista da peça “Jim”, interpretando o vocalista Jim Morrison, da lendária banda dos anos 1960 e 70, The Doors. A produção teve uma temporada no Rio de Janeiro e, posteriormente, em São Paulo. A vivência com o rock and roll também se aplica a outros trabalhos desenvolvidos pelo ator, como no personagem Rômulo, da peça A mecânica das borboletas. Nela, Leão afirmou ter se inspirado lendo Aldous Huxley e ouvindo muito The Doors e Black Keys.

Nascido em São José dos Campos (SP) em 1972, estreou na TV em 1996, atuando na novela Antônio Dos Milagres, da Rede CNT. No mesmo ano, fez parte da peça Ventania, de Alcides Nogueira, dirigida por Gabriel Villela. Posteriormente, foi convidado para a novela O Amor Está No Ar (1997), na Globo. Teve grande destaque como protagonista do remake da novela Cabocla e em O Outro Lado do Paraíso.

Se destacou na peça de teatro O Evangelho Segundo Jesus Cristo, de José Saramago, adaptado por Maria Adelaide Amaral e dirigido por José Possi Neto. No cinema, fez filmes como Onde andará Dulce Veiga? (2007) e Assalto ao Banco Central (2011).

Festa Ping Pong

A parceria entre o Detroit e o Tork traz ao público curitibano a 15ª edição da Festa Ping Pong, um dos mais tradicionais eventos do calendário cultural. Também fazem parte da festa as bandas Nega Fulô, especializada em disco music, Japa do Double You e T.R.E.N. (Tributo ao Rock Nacional), cujo show será abrilhantado com a presença do renomado ator Eriberto Leão.

A Festa Ping Pong volta a acontecer no Tork N’ Roll, depois da última e lotada edição realizada há alguns meses. Casa cheia e muita música das melhores décadas são ingredientes sempre presentes nas festas Ping Pong.

Sobre o Tork N’ Roll

O Tork N’ Roll nasceu com uma proposta ambiciosa de proporcionar um espaço amplo e de alto nível. Há anos na ativa, a casa proporcionou experiências únicas e apresentações memoráveis de bandas nacionais e internacionais. O Tork possui praça de alimentação com diversas opções gastronômicas de qualidade e ambiente cativante, além de estacionamento. Curtir a noite no Tork N’ Roll é uma experiência inesquecível, para ser repetida muitas vezes.

Serviço

15ª edição da Festa Ping Pong

Data: 11 de fevereiro de 2023 (sábado)

Local: Tork n’Roll

Endereço: Avenida Mal. Floriano Peixoto, 1695 – Rebouças

Horário: 19h (abertura da casa)

Ingressos: a partir de R$ 50

Venda online: https://www.sympla.com.br/evento/japa-do-double-you-na-15-festa-ping-pong-com-nega-fulo-e-demais-atracoes-no-tork-n-roll/1827912

Pontos físicos de venda:

Tork (Av. Mal. Floriano Peixoto 1695 – Rebouças)

Detroit (Av. Pres. Arthur da Silva Bernardes 816 – Portão)

Camarotes: WhatsApp (41) 99980-7137

Mais informações: https://linktr.ee/detroitclub

Realização e Parceria: Detroit Club e Tork n’Roll