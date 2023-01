Reprodução Instagram

O cantor, Eric Martin, que passou pelo Brasil há dois meses, confirmou que irá se apresentar em Curitiba. Ele postou em seu perfil na rede social Instagram que estará na Capital paranaense do dia 12 de abril, no Hard Rock Café. No dia 6, ele se apresenta em Ponta Grossa, no Capivara’s Rock Bar.

O eterno vocalista do Mr. Big, banda que retomará as atividades em breve, se apresentará nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul, além do cruzeiro temático de rock Motorcycle Rock Cruise nos meses de março e abril.

Ele estará acompanhado da banda Rolls Rock, composta por Edu Costa (vocal e guitarra), Mau Seliokas (baixo), Cris Ribeiro (teclado) e Francis (bateria).

“Fiz duas turnês no ano passado, o que é algo inédito no meu círculo musical. E lá vamos nós de novo para mais uma aventura tropical em terra e em alto mar. Dizem que a terceira vez é a boa. Mal posso esperar para ver todos vocês novamente em breve”, postou Martin em seu Instagram.

Não há informações sobre a venda de ingressos até o momento.

Confira o calendário de shows.

Eric Martin no Brasil em 2023

22 de março – São Paulo – SP – Stones Music Bar

24 de março – Santo André – SP – Santo Rock Bar

25 de março – Vitória – ES – Na Vista

01 de abril – Moto Rock & Cruise

06 de abril – Ponta Grossa – PR – Capivara’s Rock Bar

08 de abril – São José do Rio Preto – SP – Bar Dom Pedro

09 de abril – São Paulo – SP – Flaming Youth – Acústico

12 de abril- Curitiba – PR – Hard Rock Café

13 de abril – Porto Alegre – RS – Teatro Unisinos



Sobre o artista

Nascido em Long Island, Nova York, Eric Martin começou a se aventurar na música por influência do pai, um baterista. O primeiro show que assistiu na vida foi do artista brasileiro Sérgio Mendes.

Na adolescência, cantou em bandas locais, além de ter se aventurado pelo teatro. Um de seus grupos, o Kid Courage, abriu os dois primeiros shows da carreira do AC/DC nos Estados Unidos.

Em 1978 criou o 415 em parceria com o guitarrista John Nymann. O conjunto se tornaria a Eric Martin Band, lançando o álbum “Sucker for a Pretty Face” em 1983 e se separando logo a seguir.

Seu maior sucesso viria com o Mr. Big, supergrupo formado com Billy Sheehan, Pat Torpey e Paul Gilbert (substituído por Richie Kotzen entre 1999 e 2002).

Além da carreira solo, também gravou com Tak Matsumoto, Avantasia, Ronnie Montrose e Mägo de Oz, entre outros. Chegou a ser convidado para testes por Van Halen, Rainbow, Toto e Foreigner em diferentes épocas.