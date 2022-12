Divulgação/Assessoria de Imprensa

No momento em que todo mundo faz aquele balanço e o coração enche de esperanças de encontrar um novo amor na virada de ano e fazer aquela virada de chave deixando o desengano para trás.

Após seu último lançamento “Climão de Saudade” que apresentou a cantora ao cenário nacional da música sertaneja com mais de meio milhão de visualizações no youtube, além dos milhares nas outras redes sociais e plataformas digitais, Stefani Pizo entra de vez para o clube da sofrência com “Erro do ano”, que será lançado nesta sexta-feira dia 09 de dezembro às 18h no youtube e também disponíveis nas plataformas.

“Estou muito feliz com esse lançamento. Essa música é perfeita para solteiros, descasados e desenganados, como eu. Eu canto para mim mesma (risos). Tem uma parte da letra que diz assim: “Esse cupido meu só pode estar brincando, mirou no amor e acertou no desengano”. Exatamente aconteceu comigo. Minha homenagem aos solteiros e solteiras. Chora não BB, vem o réveillon, desapega que tem para todo mundo”, diz Stefani que é uma das compositoras do hit juntamente com Matheus Araújo, Bonnyek e Theo Rodrigues

SOBRE STEFANI PIZO

Apesar da pouca idade, sempre soube onde queria estar: no palco. Seus primeiros passos foram no projeto de contraturno da escola, onde fez dança, teatro e canto. Do seu início no carrinho de lanches da sua mãe, em tão pouco tempo, com apenas 18 anos completados recentemente, ela já tem currículo de sucesso, onde muitos com anos de carreira ainda não conseguiram.

Conseguiu gravar as suas primeiras 3 músicas, com ajuda de um produtor amigo. Com o tempo, foram surgindo convites para alguns eventos sociais, por ser menor, não podia cantar em barzinho. É inevitável não comparar a sua voz com a da sua eterna inspiração, a cantora Marília Mendonça, tamanha é a semelhança do timbre de voz.

Stefani Pizo foi convidada para subir ao palco e cantar com Maiara e Maraisa, “Estrelinha”, nos primeiros shows após acidente da Marília Mendonça, emocionando a dupla e levando o público às lágrimas em uma linda homenagem. Outro grande momento, foi convidada para fazer uma participação do Show do Murilo Huff. Logo que começou a cantar “Eu sei de Cor” (Marília Mendonça), o público inteiro soltou a voz e cantou junto, em uma explosão de emoção. De repente do fundo do palco surge Murilo cantando, acompanhando o vozeirão da Stefani em um dueto inesquecível. Os dois foram ovacionados pelo público presente.