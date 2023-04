Maringas Maciel

Nesta quarta-feira (19), os alunos do Colégio Estadual Paulo Leminski, em Curitiba, vão receber um presente especial. A Escola de Dança do Teatro Guaíra (EDTG) vai até lá para compartilhar arte por meio do seu repertório de balé clássico e dança contemporânea. Será a segunda vez neste mês que o pátio de uma escola estadual se torna palco por meio do projeto Guaíra para Todos.

O projeto promove a circulação dos corpos artísticos do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) para outros espaços e regiões do Estado. Assim, a população tem acesso à arte da dança, da música e outras expressões em locais como parques, praças, ginásios, pátios e até igrejas.

“O projeto leva a Orquestra Sinfônica do Paraná, o Balé Teatro Guaíra e a Escola de Dança para outros locais, em Curitiba e Região Metropolitana e em outras regiões do Estado, democratizando o acesso a essas ações culturais”, explica Cleverson Cavalheiro, diretor-presidente do CCTG. “E além desse momento mágico que acontece no intervalo das aulas, o projeto auxilia na formação de uma plateia que passe a gostar de ver a dança em momentos futuros”.

Aos pátios das escolas, a dança é levada por uma parceria das secretarias estaduais da Cultura e da Educação. A temporada de 2023 inclui uma série de apresentações nas escolas da rede estadual de ensino da Capital e região, iniciada na última quarta-feira (12), no Colégio Estadual Ipê, em São José dos Pinhais.

“É um projeto muito lindo. Todo mundo sai ganhando de alguma forma”, destaca a diretora da EDTG, Larissa Pansera. “A gente viu vários fatores de uma apresentação fora do palco contribuindo para a formação do grupo. A reação das crianças, as interferências de um ambiente externo, como o vento, a folha, o barulho, tudo faz com que os alunos aprendam a controlar o nervosismo, a estar atentos, a improvisar, se necessário”.

Para o diretor de Educação da Secretaria da Educação, Anderfábio Oliveira dos Santos, a interação contribui para a formação integral no ambiente escolar. “Estamos muito felizes de poder levar aos nossos alunos o contato com a arte e cultura, por meio de uma linguagem tão especial, que é a da dança”, diz.

As apresentações da Escola de Dança do Teatro Guaíra nas escolas da rede estadual têm agenda prevista até o fim do ano letivo.