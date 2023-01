Valquir Aureliano









































































O Carnaval de Curitiba volta com tudo neste ano, com desfiles de escolas de samba e blocos. Os blocos já realizam “esquentas” desde o começo do mês. As escolas de samba iniciaram nesta semana os ensaios para os desfiles dos dias 18 e 19 de fevereiro.

Os ensaios seguem nos fins de semana de fevereiro e a maioria é aberto ao público. Ontem, quem abriu as portas para o ensaio foi a atual campeã, Escola de Samba Enamorados do Samba, assim como a Acadêmicos da Realeza e a Mocidade Azul. A Imperatriz da Liberdade fez ensaio aberto na quarta, e a Deixa Falarfaz no domingo.

Hoje, acontece a eleição do Rei Momo e Cortejo Real, abrindo a programação oficial do Carnaval da Capital.

Ensaios Abertos das Escolas de Samba

Imperatriz da Liberdade

Janeiro: 25 e 31/01/2023

Fevereiro: 1, 7, 8, 14 e 15/02/2023

Local: Arena Curitiba – Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.900 – Sítio Cercado

Horário: 20h

Enredo: OXUM

Enamorados do Samba – Atual Campeã

Janeiro: 26 e 28/01/2023

Fevereiro: 2, 4, 7, 9, 11 e 14/02/2023

Local: Sociedade Beneficente Operário – Rua Clotário Portugal. 274

Horário: 19h

Enredo: O GRANDE CIRCO MÍSTICO

Acadêmicos da Realeza

Janeiro: 26 e 29/01/2023

Fevereiro: 2, 5, 9, 12 e 16/02/2023

Local: Arena Curitiba – Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.900 – Sítio Cercado

Horário: Quintas às 19h30 e Domingos às 16h

Enredo: A MINHA HISTÓRIA É O MEU CARNAVAL

Mocidade Azul

Janeiro: 26, 27 e 28/01/2023

Fevereiro: 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 16/02/2023

Local: Rua Waldemar Cavanha, 580 – Fazendinha

Horário: Sextas e Sábados das 20h às 22h e Domingos das 17h às 21h

Enredo: EM BUSCA DO BRILHO…DO BRILHO DO SEU OLHAR AO VER A MOCIDADE PASSAR

Deixa Falar – Escola Nova – Iniciante

Janeiro: 29/01/2023

Fevereiro: 5, 11 e 12/02/2023

Local: Rua São Paulo, 1.500 – Ginásio 2

Horário: 15h

Enredo: EU SOU O SAMBA